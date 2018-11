50-åringene sørger for nye bobilrekorder

KRISTIANSAND: Rekordene faller også hos Kristiansand Caravan i Sørlandsparken. Ny omsetningsrekord på 130 millioner blir det i 2018, en formidabel økning på få år.

– Da jeg startet her i 2016, hadde vi akkurat lagt bak oss et godt 2015-år med 81 millioner kroner i omsetning, sier salgssjef Erik Dåsnes. Siden har det gått rett til værs. Og hovedforklaringen på det økende salget lokalt og nasjonalt er at nye grupper oppdager gledene og mulighetene ved bobilferie:

Tor Mjaaland

– Går vi litt tilbake i tid, var 60-åringene våre beste kunder. Nå kommer par i 50-årene for fullt, selger gjerne båten eller til og med hytta, og kjøper bobil, forteller Dåsnes der vi møter ham i den gigantiske hallen på et par tusen kvadratmeter fylt opp av nye bobiler fra 700.000–800.000 kroner til godt over to millioner.

Nye kundegrupper

Nye bobilkunder er, ifølge Dåsnes, folk som kanskje har reist fra seg på charterferie og storbyferie med fly, eller kanskje synes at sommerværet har resultert i få dager på sjøen i båten.

Tor Mjaaland

– Vi selger på en måte både drømmen og deretter opplevelsene til folk. Noen drar kanskje til Nordkapp, andre til Kroatia. Men mange nøyer seg med turer til Lista-strendene, har kanskje med seg sykkelen bakpå bobilen og opplever at de har fått frihet og valgmulighet til stadig å oppdage nye steder som de kanskje ikke fikk på hytta, sier en entusiastisk bobilmann som forteller at dyreste bobil de solgte i fjor kostet 3,2 millioner kroner. Omtrent det samme du må betale for ei svært romslig hytte på Bortelid.

Bestselgeren

– I den bilen får du absolutt alt av luksus, men bestselgerne våre ligger på et helt annet prisnivå, forteller han og peker på en Laika Kosmos til litt over 900.000 kroner.

– Den blir helt klart neste års vinner, slår han fast. Før han tar oss med bort til en gigant av en bobil, en Niesmann Bischoff, «Rolls Royce-klassen» i bobilmarkedet.

Tor Mjaaland

Men også i førstnevnte bobil har du hytte på hjul, uten at du trenger å ta førerkort for lastebil, slik du må med de største bobilene. Bred dobbeltseng, sengeplass til fire, dusj, toalett og kjøkken, salong med gode sitteplasser og mulighet for montering av air condition, parabol og ellers nesten alt du måtte ønske deg.

Starter med brukt

Mange du møter i en bobil har startet med å velge fra bruktmarkedet. Eller leid en bobil for å se om bobillivet er et godt valg.

– Vi har ni utleiebiler som i år nærmest gikk i ett fra april til godt utpå høsten, forteller Dåsnes, som stadig opplever at folk starter med en brukt bobil til rundt en halv million, for deretter etter et par år å skifte ut med en flunkende ny.

– Snittbyttetiden blant bobilkundene er på to år og ni måneder, så det går kjapt unna, sier salgssjefen som ikke ser ut til å ha noe imot det. Mens båtkjøpere har vært kjent for «tre-fots-syken», er det «planløsning-syken» som får bobilkundene til å kjøpe ny der de får kjøkken-, bad- eller kanskje bagasjeromsløsninger de er mer fornøyd med.

Tor Mjaaland

Ingen sinke

Tiden med de utskjelte bobilene som tøffer opp motbakkene i 50-60-kilometer i timen, er forbi. Med moderne Euro 6 dieselmotorer fra 130 til 180 hk holder de godt følge med resten av trafikken.

– Med ryggekamera, gode speil-løsninger og god oversikt, blir det som å kjøre en varebil. De fleste tar overgangen fra personbil til bobil på strak arm, mener Dåsnes som gjerne serverer et regnestykke for å understreke at det ikke er kostbart med bobil:

Tor Mjaaland

– Dersom vi fullfinansierer en brukt bobil, koster det fem og et halvt tusen kroner i måneden. Drar du med familien til Syden et par ganger i året, har du brukt omtrent like mye som bobilen koster deg på ett år. Ikke rart at vi setter nye salgsrekorder, humrer salgssjefen hos Kristiansand Caravan.

Privat

Privat

Viking-Svein satser på bobil

Navnet Svein Bergheim forbinder svært mange med sykkel. Og en god del sprøe påfunn innen markedsføring og idrettsfester.

Nå satser han også på bobil, og 56-åringen inngår i gruppen «folk i 50-årene» som kjøper bobil. Men Bergheim skal bruke og ikke minst utstyre bobilen av typen Knaus en god del annerledes enn bobilfolk flest gjør.

– Jeg skal bruke den som en forlengelse av butikken, dresser den opp med Viking-symbolene» mine slik at den blir veldig tydelig i trafikken, og skal bo i den når vi er på sykkeleventer, forteller Bergheim som driver Kristiansand Sykkelsenter og butikken Min el-sykkel.

Og begrunnelsen for å kjøpe bobil til over en million kroner er:

– Økt fleksibilitet på reiser og sparte overnattingskostnader. I tillegg har jeg valgt en bil med stor lastekapasitet slik at jeg kan få med sykler og utstyr på de mange arrangementene vi deltar på, sier mannen som er blitt kjendis langt utenfor Norges grenser gjennom sine mange vikingcamps på store mesterskap innen sykkel og ski.

Bergheim forteller at en del av konseptet er at bilen kan fungere som sekretariat til idrettsarrangementer. Bilen rigges da med alt teknisk utstyr, som høyttalere, stativer, telt og aggregat.

– Og trengs det speaker har vi mulighet for det også, sier en alltid like entusiastisk Svein Bergheim.

Bobilferie klimavennlig

Østfoldforskning har på oppdrag fra Norges Caravanforbund utarbeidet klimaregnskap knyttet til bruk av bobil. Det regnskapet kommer bobilen godt ut av.

Klimagassutslipp fra en rekke ulike ferieformer, der det er tatt hensyn til transport, overnatting, mat og aktiviteter, konkluderer med at bobilferie er mer miljøvennlig enn mange andre ferieformer. Verstingen er cruiseferie, deretter kommer storbyferie med flyreise. Bobilferie er litt mindre klimavennlig enn hytteferie ved sjøen, men faktisk bedre enn båtferie langs kysten.

– Det er viktig at vi nå har fått en slik miljørapport. Den viser naturlig nok at bobilen forurenser når den vurderes som et kjøretøy, men som et ferie- og fritidskonsept blir den samlet sett mye mer klimavennlig enn mange alternativer, sier Geir Holm, generalsekretær i NCB.

«En skam for Kristiansand»

– At turistbyen Kristiansand ikke har klart å få til en skikkelig bynær bobiloppstillingsplass, er en skam for byen.

Det slår salgssjefen hos Kristiansand Caravan, Erik Dåsnes, bombastisk fast. Han viser til at småbyene Flekkefjord og Lillesand har klart dette, og er ikke i tvil om at Kristiansands næringsliv går glipp av store summer fordi bobilfolket blir tvunget ut av byen.

– Undersøkelser viser at hver bobil legger igjen 1200–1300 kroner i døgnet på stedet de har parkert bilen. Dette er inntekter Kristiansand i stor grad går glipp av, mener Dåsnes som foreslår å anlegge en bobilparkering på Odderøya.

Hadde kommunen klart å anlegge 30-40 plasser til cirka 200-250 kroner per døgn inkludert strøm, kan jeg garantere at det hadde vært fullt hver helg og i ferier.

Han mener at når bobiler kjører i land fra danskeferjene, burde det vært tydelig merket med skilt og «velkommen» til bobilparkeringen i byen.

– Der bør det være toaletter og mulighet til å ta ut strøm, sier Dåsnes og viser til Sverige der du kan laste ned en gratis app og få opp oversikten over et enormt antall bobilparkeringer, med satser for betaling, bildeserie fra stedet og masse nyttig info.

– Å sende bobiler til Roligheden, som er fullstendig nedslitt, er rett og slett for flaut, slår Erik Dåsnes fast.