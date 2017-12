Stor leteaksjon i Sirdal etter to savnede skiløpere

NÅ: Klokken 0048 onsdag opplyser Rovernes beredskapsgruppe at de to savnede er funnet i god behold på Børsteinen turisthytte. De blir tatt med ned igjen av scooterpatrulje. Dette blir også bekreftet av politiet.

TIDLIGERE: Politiet melder om dette 2207 andre juledag. De to skiløperne skulle ha kommet tilbake fra tur første juledag om kvelden. Hovedredningsentralen er informert, politi og frivillig mannskap er varslet og på vei til Ådneram.

– Akkurat nå prøver vi å lokalisere bilen vi antar at de har kjørt opp med, sier prosjektkooridinator i Roverspeiderne, Ivar Anton Nøttestad til Aftenbladet.

Folkehjelpen har kommet til stedet og Nøttestad er også i løpende kontakt med politiet, som er undeveis.

Roverspeiderne gjør seg klar til å være med på leteaksjon og vil sannsynligvis benytte snøscooter og vil lete etter de to sammen med de andre frivillige som kommer til.

Det er foreløpig litt uklart hvilken rute de to tenkte å gå.

Det blåser friskt i området, ifølge Yr.no

Klokken 2250 meldte politiet at bilen til de to savnede er funnet ved starten av fylkesvei 986 til Lysebotn.

– Det er fjellvante folk vi leter etter, bekrefter operasjonsleder Kurt Løklingholm overfor Aftenbladet. Han sier at letingen fortsetter så lenge været tillater det.

– Vi har tre snøscootere på vei mot Børsteinen turisthytte. Ut i fra der bilen til de savnede ble funnet parkert, kan det ha vært et aktuelt mål for turen, sier Jane Dorner i Roverspeiderne til Aftenbladet klokken 2309 tirsdag.

I tillegg er to snøscooterpatruljer fra Norsk folkehjelp på vei inn i det samme området.

– I fint vær ville vi har vært ved hytta nå, men patruljene har problemer både med snødrev og overvann. De har prøvd ulike ruter, sier Dorner ved midnatt.

Hun bekrefter at det ikke er mobildekning i området og at deres håp er at de savnede befinner seg på turisthytta.