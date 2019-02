MANDAL: – Det var ikke dette vi ba om fra Nye Veier . De skulle komme med eventuelle forslag innenfor den allerede vedtatte veikorridoren, ikke finne på noe helt nytt, sier Jon Gunnar Ask (H) i planutvalget i Mandal kommune.

Han føyer til: – Dette var temmelig så frekt av dem.

I forrige uke arrangerte Nye Veier folkemøte i Mandal. Her orienterte de om muligheten for å endre den siste biten av tilførselsveien mot Ime. Det vil si at tilførselsveien ikke ender i en rundkjøring på jordet ved Langåsen nord for Ime skole, men flyttes 670 meter lenger østover og treffer på Tregde-krysset.

Kobling mot Tregde

Bakgrunnen for at dette vurderes er et vedtak i planutvalget i august. De ba Nye Veier om å se på muligheten til å koble tilførselsveien mer direkte på Tregde-krysset både for å unngå området foran Ime skole, men ikke minst på grunn av tungtrafikken som går mot Jåbekk og Strømsvika.

– Men forutsetningen for en vurdering er at det skal skje innenfor vedtatt kommunaldelplan, nemlig at tilførselsveien kommer ut av Sandnesheia i en tunnel. Det står tydelig i vedtaket. Nå er vi presentert for noe helt annet, sier Ask.

Å flytte tilførselsveien lenger østover kan få store konsekvenser for grunneierne. Minst 5–6 grunneiere blir berørt og flere hus står i fare for å bli revet.

Var trygge

– Dette er nesten ikke til å tro. Seinest for et år siden ga kommunen tillatelse til at hus kan bygges i området. Det skjedde jo fordi både kommunen og beboerne var trygge på at veien blir bygget slik som det ble vedtatt for flere år siden, sier Tore Neerland.

Han og familien bor like ovenfor Tregde-krysset der de bygget nytt for sju år siden.

– Både siden da og for dem som bodde her før har det vært en evig kamp for å få forståelse for å ta vare på landbruksjorda og hele grenda som sådan. Det har til og med vært snakk om å frede husene her som er fra 1800-tallet. Men nå er visst alt fjernet ut med et pennestrøk, sier Neerland.

Opprørte grunneiere

Han forteller om opprørte naboer som nå lever i uvisshet om hva som skal skje med grenda.

– Vi håper jo alle at politikerne skal ta skikkelig til motmæle mot tanken om å flytte veien hit. Går den som planlagt gjennom Sandnesheia blir ikke et eneste hus berørt. Her står derimot flere hus og bygg i faresonen nå, sier Neerland.

Ask, som er gruppeleder i Høyre, har i alle fall tenkt å gå sterkt imot å endre veiretning.

– En ting er de alvorlige konsekvensene dette har for grunneierne. Det andre er at en vei ved Tregde-krysset vil ta landbruksjord og ødelegge et verdifullt område som i framtida kan bygges ut til beste for Mandal, sier han.

Sunn skepsis

Gruppeleder for Ap, Even Tronstad Sagebakken, sier at de ikke har drøftet saken i gruppa.

– Personlig har jeg en sunn skepsis mot veiflytting. Dagens vedtatte løsning er allerede bra, spesielt i forhold til Ime skole. Men jeg må få se hva Nye Veier tenker på og konsekvenser før jeg kan ta endelig stilling til dette, sier han.

Ordfører Alf Erik Andersen (FrP) sier han er åpen for å vurdere en annen veiløsning.

– Men også jeg må få se alternativene og konsekvensene, sier han.

Ingen avgjørelse tatt

MANDAL: Planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier sier at de ikke har bestemt seg for om å de faktisk skal realitetsbehandle muligheten for å flytte søndre del av tilførselsveien mot Tregde-krysset.

– Men det vil skje raskt uten at jeg vet når, sier han.

Han sier at de er i dialog med kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen og grunneiere om det har noe for seg å vurdere flytting. – Vårt inntrykk så langt er at holdningen er delt, sier Lohne.

Han skjønner at politikerne i planutvalget mener Nye Veier har tolket vedtaket om å vurdere flytting fritt.

– Det er riktig at vi måtte se ut over vedtatt planområde fordi det er vanskelig å løse intensjonen i vedtaket, nemlig å bringe trafikken direkte inn mot Tregde-krysset, sier Lohne.

Dersom Nye Veier går for flytting, vil det bli en ny runde med planprosess overfor lokale og regionale myndigheter.

– Et endelig vedtak på søndre del av ny tilkomstvei vil sannsynligvis kunne foreligge i første halvår av 2020, sier han.