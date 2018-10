KRISTIANSAND: – Jeg har behov for å kjøre lange strekninger for å besøke familie og lignende, og føler meg ikke trygg på at en elbil har lang nok rekkevidde. Jeg ser egentlig etter en litt større bil med bensinmotor, sier Line Kirkebø som lørdag var på bilmessa i Sørlandshallen.

Lillesandskvinnen setter seg bak rattet i en påkostet Audi A4 med mye ekstrautstyr , og utbryter at det er som å sette seg inn i cookpiten i et fly.

Hun har i dag en liten fireseters Toyota Agya, og er på jakt etter en bil med bedre plass. Til daglig bruker hun den mellom bolig i Lillesand og jobb i Kristiansand. Signaler om bompenger også for elbiler gjør ikke at hun velger det.

Sverger til diesel

Kjæresten Johnny Taraldsvik har alltid sverget til dieselbil, og viser til at dieselmotorer har vesentlig høyere dreiemoment, bruker mindre drivstoff og at pumpeprisen på diesel også er lavere enn for bensin.

– Når jeg likevel anbefaler Line å kjøpe bensinbil henger det sammen med stadig nye restriksjoner på bruk av dieselbiler i storbyer, og at det igjen kan gi en lavere annenhåndsverdi ved salg, sier han.

Bilselger Andreas Kvammen ved Gumpen Auto Øste sier spøkefullt at utslippene fra dieselbilen som Line Kirkebø ser på er så rene at han selv nesten kunne hatt den stående å svive på soverommet sitt.

Staten subsidierer hybridbiler

– Mange som i dag ikke ønsker seg elbil velger plug-in hybrid. For noe dyrere biler kan en på grunn av mindre statlige avgifter spare 150–200.000 kroner på å velge dette framfor en tilsvarende bensin- eller dieselbil, sier han.

Kjartan Bjelland

Har tro på plug-in hybrid

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) fra Grimstad var blant de mange som i helga kikket på bil i Sørlandshallen. Han synes det er gøy å følge med på hva som kommer på markedet av bilnyheter.

– Det blir nok ikke noe handel på meg nå, men jeg synes det er gøy å se på hva som er kommet på markedet av løsninger. Skulle jeg byttet bil i dag hadde det nok blitt en plug-in hybrid. Jeg har mye langkjøring og ville nok blitt stresset av å måtte påse at bilen var fulladet til enhver tid, sier han.

Høyre-politikeren kjører årlig mellom 30 og 40.000 kilometer, og har i dag en Mercedes i S-klassen med dieselmotor. Familien har i tillegg en mindre bil.