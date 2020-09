Full utrykning til Elkem etter melding om brann

Brannvesenet på vei ut av hovedporten ved Elken i Kristiansand klokka 03.40 natt til onsdag. Foto: Arild Sandvik

KRISTIANSAND: Klokka 02.52 natt til onsdag får politiet melding om brann på Elkem i Kristiansand.

«Meldt at brannen er under kontroll. Politiet er på stedet sammen med brannvesenet og bedriftens eget brannkorps», opplyser politiet på Twitter i sin første melding.

Det skal ikke være fare for utslipp av farlige gasser eller eksplosjon på stedet.

«Brannvesenet jobber sammen med brannkorpset på Elkem med å få kontroll på brannen som har oppstått i noen rør», opplyser politiet like etter klokka tre.

Operasjonsleder Vidar Arnesen sier til Fædrelandsvennen klokka 03.10 at det er uavklart om det brenner eller om det kun er snakk om varmgang i et rør.

– Det er ikke noe farepotenisal i utviklingen. Det vil si at det ikke er fare for gassutslipp eller at noe skal eksplodere, sier han.

Arnesen legger til at informasjonen til politiet er noe mangelfull ettersom deres innsatsleder ikke har tilgang til selve området.

Klokka 03.15 melder politiet at det ikke har vært ild på stedet, kun varmgang i et rør.

Fædrelandsvennen var på plass ved Elkems hovedinngang like over klokka 03.30. Like etterpå kom fem brannbiler og én ambulanse kjørende ut fra området.

110-sentralen melder kl. 03.29 at det er kontroll på branntilløp i Fiskåveien.

Saken oppdateres.

Vet du noe om hendelsen, kontakt oss på 03811 eller tips@fvn.no.

Skal ikke være fare for gassutslipp eller eksplosjoner.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn