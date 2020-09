Har sendt ut kuling­varsel – fraråder å gå ut i småbåter

Arkivbilde fra området ved Lindesnes fyr. Foto: Richard Nodeland

Meteorologisk institutt har sendt ut et kulingvarsel for tirsdagen. Onsdag vurderes det å sende ut et tilsvarende varsel. Det frarådes å benytte småbåter som følge av vinden.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn