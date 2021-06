Kristiansens forsvarer: – Han hadde et smil om munnen

BÆRUM: – Han tar det med fatning, sa Kristiansens advokat Bjørn André Gulstad etter å ha snakket med sin klient i ettermiddag.

– Han er mer klar for å møte samfunnet enn å sitte lengre i fengsel.

Mandag ble det klart at også påtalemyndigheten gikk inn for en løslatelse. De mener at han ikke lenger utgjør en slik fare for samfunnet at det trenger å vernes fra ham. Tirsdag kom kjennelsen til Høyesterett, som gjør Kristiansen til en fri mann.

Slik var første møte etter beskjeden

– Et minnerikt møte. Et sterkt møte.

Slik beskrev Gulstad hvordan samtalen forløp etter Kristiansen nettopp hadde fått vite at han skulle slippe fri.

– Det var en oppsummering av tiden på Ila, det var tanker om egen situasjon og fremtid, utfordringer, tanker om risiko, tanker om andres oppfatning av hans rolle i denne saken. Det var mye refleksjon, sa Gulstad.

Kristiansen fikk vite om kjennelsen til Høyesterett via media.

– Jeg oppfattet at han hadde et smil om munnen i den forstand at han var glad for endelig å få et svar fra Høyesterett, sa advokaten.

– Han har det så godt som han kan ha det etter 21 år. Nå er det en gjenopprettingsprosess. Ta hverdagen tilbake. Komme hjem til familien.

Han la ikke skjul på at hans klient er bekymret over hva som venter når han kommer ut.

– Etter 21 år i fengsel er det meste skummelt, sa Gulstad.

– Han tenker at han har et ansvar på den måten at han er klar over at det finnes mennesker der ute som har sin oppfatning om ham.

– Han vil forsøke å ligge lavt

Kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg er enstemmig.

Utvalget kan ikke se «at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner» taler for å holde Krisiansen fengslet, slik lagmannsretten mente under dissens 2–1.

På spørsmål fra pressen om Kristiansen føler seg klar til å møte samfunnet, svarer hans advokat slik:

– Ja. Mer ja enn nei. Men det er en utfordring i det. Han er mer klar til møte å møte samfunnet enn han er til å sitte lengre i fengsel, sa Gulstad.

Han gjorde det klart at Kristiansen har stor forståelse for at det er «delte meninger» om at han nå slipper ut.

– Han vil forsøke å ligge lavt i forhold til det at det også er en gruppe der ute som mener at han burde sitte lenger i fengsel, sa Gulstad.

– Han gå uttrykk for stor forståelse for at det er mennesker der ute som lever i en bunnløs sorg.

Det er fortsatt uklart om Kristiansen kommer ut i dag eller i morgen.

– Tidspunktet er ikke avklart. Men det vil skje så snart det er praktisk mulig.

Viggo Kristiansen blir hentet av faren i fengselet.