Stenger passasjertrafikken til og fra Nordjylland

Fra og med i dag kan ikke Color Line ta med seg passasjerer til og fra Hirtshals.

KRISTIANSAND: Det opplyser rederiet i en pressemelding mandag.

Her heter det at danske myndigheter har innført strenge restriksjoner på reise, og at det nå er stengt for all passasjertrafikk til og fra Nordjylland.

Dette gjøres for å redusere smittespredning i sju nordjyske kommuner.

«Restriksjonene ble innført på kort varsel, og innebærer at Color Line er pålagt å stenge ned passasjertrafikken med umiddelbar virkning», heter det.

I første omgang gjelder restriksjonene fram til 3. desember. Godstrafikken vil imidlertid bli opprettholdt.

– Krevende

Ledelsen i Color Line brukte store deler av mandagen på å tolke de nye restriksjonene fra danske myndigheter. Det er situasjonen med det muterte koronaviruset som stammer fra mink som ligger bak.

– Fra vi fikk beskjed fra danske myndigheter har vi arbeidet for finne ut hva som egentlig gjelder, og situasjonen ble veldig vanskelig. Men først og fremst er det krevende for dem som ikke får reise ut og hjem, sier konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen, til Fædrelandsvennen.

Han sier at Color Line overhodet ikke var forberedt på den nye situasjonen, og at gruppa som ikke får reise tilbake til Norge har fått beskjed om situasjonen.

Like etter ringer han tilbake til Fædrelandsvennen.

– Heldigvis må ingen bli stående igjen på terminalen i kveld. Vi har fått beskjed fra danske myndigheter at de får lov til å bli med på kveldsavgangen i 22-tiden, forteller han.

Danske myndigheter tar situasjonen med det muterte koronaviruset på høyeste alvor. I sju av regionens elleve kommuner er det innført en storstilt nedstengning.

Det gjelder Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø.

I Norge anbefaler Helsedirektoratet alle som har vært i Danmark de to siste ukene, om å ta en koronatest. De bør også melde ifra til sin kommune.

