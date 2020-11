Stenger passasjertrafikken til Nordjylland

Fra og med i dag kan ikke Color Line ta med seg passasjerer til og fra Hirtshals.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Bildet viser da de nye broelementene til ny gang- og sykkelbro over Otra ankom Kristiansand nylig. Foto: Kjell Inge Søreide

KRISTIANSAND: Det opplyser rederiet i en pressemelding mandag.

Her heter det at danske myndigheter har innført strenge restriksjoner på reise, og at det nå er stengt for all passasjertrafikk til og fra Nordjylland.

Dette gjøres for å redusere smittespredning i syv nordjyske kommuner.

«Restriksjonene ble innført på kort varsel, og innebærer at Color Line er pålagt å stenge ned passasjertrafikken med umiddelbar virkning», heter det.

I første omgang gjelder restriksjonene fram til 3. desember. Godstrafikken vil imidlertid bli opprettholdt.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Henrik Ihme henrik.ihme@fvn.no