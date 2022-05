Regjeringen vil gå fra to til 1500 havvindmøller i Norge. Målet er at Norge skal få like mye energi fra havvind som samlet energiproduksjon i dag.

OSLO: - Ambisjonen er en dobling av dagens kraftkapasitet, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse onsdag.

Ifølge Støre skal utbyggingen skje i en periode på 20 år. I denne perioden er målet å bygge ut 30.000 MW havvind.

– Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden. Målet med utbyggingen er å gi folk og bedrifter store mengder rimelig kraft, sier Støre i en pressemelding fra regjeringen.

Industrisatsing

Pressekonferanse ble fulgt av næringsliv og politikere langs hele kysten. Som Fædrelandsvennen meldte tirsdag kveld, ble tre Agder-ordførere varslet i forkant.

Under pressekonferansen ble det ikke sagt noe om hvor utbyggingen vil skje. Men for Agders del ble nyheten uansett svært godt mottatt. Næringsliv og politikere håper dette er satsingen som skal til for å få et nytt oppsving for leverandørindustrien.

– Vi ligger godt plassert og er godt posisjonert. Dette skal stå på skuldrene til leverandørindustrien. Vi har høy kompetanse og denne bransjen er i sterk omstilling allerede. Mange aktører har jobbet med å løfte fram havvind, sier Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland til Fædrelandsvennen.

Statsministeren selv omtaler satsingen som en milepæl i norsk industri- og energihistorie.

Regjeringen legger opp til en trinnvis tildeling av areal for nye vindmøller. Målet er å åpne et samlet areal som er omtrent lag fem - seks ganger så stor som Sørlige Nordsjø II. Dette tilsvarer rundt en prosent av norske havområder.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland under pressekonferansen om havvind i Marmorhallen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Hårete mål

– For det første tenker jeg at dette er et ambisjonsnivå vi har venta på, og det er gledelig å se at vi setter oss et hårete mål. Vi har kompetanse og kapasitet langs norskekysten til å produsere i denne skalaen, det har vi også vært tydelig på tidligere, sier Isabelle Aabel, prosjektleder for bærekraft, likestilling og EU ved GCE Node.

I pressekonferansen trakk Støre frem besøket han hadde i Kristiansand i forrige uke.

– Vi er svært glad for at han nevner dette. Nå må posisjonere oss, begynne å samle sammen prosjektene våre, adressere hvilke områder vi kan levere på og gå i dialog med bedriftene. Vi vil også legge til rette for at de bedriftene som er klare til å levere nå skal kunne gjøre det på prosjekter i Europa.

Kraftkabler

Utbyggingen betyr også at Sp aksepterer nye utenlandskabler fra utbyggingen.

I pressemeldingen fra regjeringen står det at det vil bli vurdert kabler med toveis kraftflyt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) vil utrede konsekvenser av de ulike alternativene.

I pressemeldingen står det at ved valg av nettløsning til havs som innebærer tilknytning til det norske kraftsystemet skal anleggets tekniske utforming sikre nasjonale interesser. Det betyr forsyningssikkerhet og rimelige strømpriser til husholdninger, industri og næringsliv.

– Vi er opptatt av å sikre nettløsninger som sikrer mer kraft til Norge og som gir gode nettløsninger for havvindsatsingen. Dette satsingen er og svaret for å elektrifisere norsk sokkel. Vi skal også utrede hvordan en fremtidig grunnrenteskatt på havvind kan innrettes, for å sikre at en større andel av overskuddet i næringen hentes inn til fellesskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i pressemeldingen.

Han sier at målet er å gi folk folk store mengder rimelig kraft som kan skape arbeidsplasser over hele landet.

