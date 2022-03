KRISTIANSAND: – Vi oppdager hver dag at det er noen som prøver å komme seg innenfor vårt sikkerhetssystem, sa konserndirektør i Agder Energi, Steffen Syvertsen, til bystyret onsdag ettermiddag.

Der snakket han blant annet om forsyningssikkerhet i kraftmarkedet. Dette har blitt ekstra aktuelt etter at krigen i Ukraina brøt ut. Selskapet har satt i verk en rekke sikkerhetstiltak etter krigsutbruddet.

Økning

Til Fædrelandsvennen sier Syvertsen at de er godt kjent med dataangrep over lenger tid. Det har vært en økning i antall angrep, men per i dag har selskapet ikke noen informasjon som skulle tilsi at det har en direkte sammenheng med Ukraina-krigen.

– Konsernet har alltid, uavhengig av hva som skjer i Europa nå, hatt høyt fokus på sikkerhet og beredskap for å ivareta vår samfunnsoppgave. Vi har over tid sett en økning i antall forsøk på dataangrep inn mot selskapet vårt, men vi har forberedt oss godt. Vi ser at vi har god kontroll, men risikoen har økt.

– Hvilke type angrep handler det om?

– Dette er hackere som man veldig ofte ikke identifiserer. De gjør forsøk på å komme seg på innsiden av systemene, sier Syvertsen.

– Er dette angrep som er målrettet?

– Vi mener noen av angrepene er mer målrettet enn andre. Men trusselsituasjonen mot infrastruktur overvåkes nøye og dette gjør vi sammen med andre myndigheter

Han legger til at de også har investert i et selskap som driver med datasikkerhet.

Satte krisestab

Steffen Syvertsen fortalte i bystyret at de satte krisestab 28. februar, noen dager etter Russlands invasjon av Ukraina. Selskapet har blant annet undersøkt om de har leverandører som er på sanksjonslista og de har gått gjennom ulike reserveløsninger.

Syvertsen sier til Fædrelandsvennen at selskapet de siste ukene har jobbet med å analysere situasjonen for å være best mulig forberedt hvis situasjonen eskalerer.

– Vi har beredskapsplaner for alle deler av konsernets virksomhet. Konsernet gjennomfører også ofte beredskapsøvelser hvor ulike scenarier håndteres. Dette gjør vi for å være trent til å håndtere ekstraordinære hendelser som større strømbrudd, flom, dataangrep på en god måte. Situasjonen i Ukraina gjør dette mer aktuelt og vi har derfor høyt fokus på dette, sier Syvertsen

Agder Energi har også fått andre til å simulere angrep for å teste om de er forberedt

– Det har vist at vi er så godt forberedt som vi kan.

Viktig leverandør

Forskere har tidlige pekt på at Norge er utsatt for angrep siden vi er en viktig energileverandør til Europa. Dette gjelder spesielt gass.

Indra Øverland ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) sa følgende til VG tidligere denne måneden:

– Dette er en sårbar situasjon, fordi vi er en så stor leverandør av energi til Europa. Vi er alternativet til Russland akkurat nå, og derfor blir vi veldig viktige. Vi er veldig utsatt.