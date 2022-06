KRISTIANSAND: – Min intensjon er at politiet i Agder skal strekke seg langt for at godt planlagte arrangementer kan bli gjennomført, sier politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt, i en pressemelding som ble sendt ut torsdag ettermiddag.

Hun understreker at sikkerhet, liv og helse har førsteprioritet, og at det må ligge en grundig risikovurdering til grunn i hvert enkelt arrangement for at politiet skal anbefale at arrangementene kan gjennomføres, så lenge trusselnivået er høyt.

Torsdag har Askholt sittet i møte med politiets operative stab for å diskutere hvordan politidistriktet skal håndtere planlagte arrangementer i landsdelen i den nærmeste fremtid.

På møtet ble det besluttet å etablere en vurderingsgruppe som fortløpende skal vurdere sikkerheten rundt Pride-arrangementer, støttemarkeringer og andre større og mindre arrangementer som er planlagt.

Askholt minner om at terrortrusselnivået i Norge fortsatt er høyt, til tross for at PST i går justerte ned fra fem til fire på terrortrusselskalaen.

– Trusselnivået er ikke lenger kategorisert som ekstraordinært, men faren for følgehandlinger eller inspirerte angrep gjør at politiet må være godt forberedt. Å trygge befolkningen er politiets viktigste oppgave, sier Askholt.

Hun understreker at innbyggerne i Agder fortsatt bør leve som normalt, men at det vil være mer synlig, uniformert politi som er bevæpnet.

