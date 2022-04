Alle nødetatene rykket natt til mandag ut etter melding om brann i et bolighus på Andøya i Kristiansand.

KRISTIANSAND: – Det var tre personer i huset da det begynte å brenne. Alle kom seg greit ut, og ble undersøkt av helsepersonell på stedet med tanke på eksponering for røyk. En av dem ble kjørt videre til sykehuset for sjekk. Ingen fremstod som alvorlig skadet, forteller operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt.

Slukket med hageslange

En nabo forteller til Fædrelandsvennen at han våknet av brannalarmen, og av folk som skrek. Da han kikket ut av vinduet så han åpne flammer fra nabohuset.

Naboen kledde på seg i en fart og løp over til nabohuset med brannslukkingsapparat. Der hadde beboerne klart å slukke brannen selv ved hjelp av en hageslange.

Da brannvesenet ankom hadde beboere selv klart å slukke brannen på egen hånd, og brannmannskapene kunne starte med utlufting.

På vaskerommet

Brannen oppstod på et vaskerom, og kan ifølge politiet ha startet i en varmtvannstank. Det vil bli vurdert å ta varmtvannstanken inn til videre undersøkelser. I første omgang har politiet stengt av vaskerommet med tanke på videre undersøkelser.

Deler av boligen fremstod som uberørt av brannen, slik at beboerne slapp å finne seg et nytt sted for natten.

Brannen ble meldt til til politiet klokka 01.39.