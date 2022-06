Det var en av årets lengste og varmeste netter. Da Pride Park stengte ved midnatt, var det 20 varmegrader. Køen utenfor London pub ble stadig lenger. Her hadde skeive klint, danset og drukket siden 1979 – og nå var festen ekstra god.

Dette var siste kvelden før den store paraden, som skulle markere 50 år siden homofili ble avkriminalisert og var dessuten første paraden etter koronapandemien.

Endelig kunne byens skeive kline i fred for både virus, myndigheter og moralister.

– Folk holdt rundt hverandre. Alle var bare så ... happy, sier Per Avseth.

Han skulle egentlig bare ta en kjapp tur innom London pub for å ta en øl etter en jobbmiddag. Men så traff han kjente, fant en krakk ved jukeboksen – og ble sittende.

– Så snur alt.

Avseth hører noen rope «Det skytes. Det skytes». En bølge av folk løper mot ham. Han faller ned, kommer seg opp – og følger folkestrømmen.

Fra cirka 01.10 til 01.19 natt til lørdag blir to mennesker drept og 21 skadet utenfor utestedene ved CJ. Hambros plass. Politiets sikkerhetstjeneste vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Knut Anders Sørum er til daglig sanger og komponist, og har blant annet representert Norge i Eurovision. Natt til lørdag var han vitne til masseskytingen i Oslo. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Andreas Koschinski Kvisgaard

Så rett inn i geværet

NRKs journalist Olav Rønneberg sto ute på gaten da han så en mann sette ned en bag, plukke opp et våpen – og begynne å skyte mot puben Per på hjørnet.

Klokken var da cirka 01.10.

– Jeg tenkte først at det var et luftvåpen. Så ble glasset på utestedet ved siden av knust, og jeg forsto at jeg måtte komme meg i dekning, sier Rønneberg til NRK.

Artisten Knut Anders Sørum hadde vært en kort tur innom London pub – og skulle ta en burger før han vendte hjem. Han sto utenfor gatekjøkkenet mellom London pub og Per på hjørnet da han hørte et smell.

– Jeg så folk som datt. Og en mann som pekte i vår retning med noe som lignet på et automatgevær, sier Sørum.

Politiet har bekreftet at gjerningsmannen hadde to våpen. Ett av dem var et automatvåpen.

Det er ennå ikke kjent hvor mange skudd som ble avfyrt under nattens masseskyting. I løpet av hele lørdagen var det tekniske etterforskere på åstedene. Foto: Hans O. Torgersen

Sørum husker ikke hva han sa eller tenkte. Han bare løp.

– Det var som om reptilhjernen slo inn. Jeg løp inn i et portrom og ned i en kjeller ved London, som jeg kjente til fra før. Det var helt forferdelig. Jeg visste jo ikke hvordan det hadde gått med de andre jeg kjente, sier Sørum.

I kjelleren hadde mange mennesker søkt tilflukt, livredde for at skytteren skulle finne dem.

– Vi visste ikke hvor mange gjerningsmenn det var eller om det var et koordinert angrep. Ville det være som Bataclan i Paris?

I terrorangrepet mot teateret Bataclan i 2015 ble 90 mennesker drept og 200 såret.

Per Avseth var på London pub under masseskytingen natt til lørdag. Det ble en dramatisk opplevelse. Foto: Privat

«Er det sånn her jeg skal dø?»

Rodrigo Blum Jansen hadde akkurat fått seg en øl inne på London pub, da han hørte lyden av knust glass.

Musikken ble stoppet – og noen ropte: «Løp, det skytes».

Jansen løp innover mot kjellertrappen. Foran ham falt en mann. Han var skadet i bakhodet og var dekket av masse blod. Nede i kjelleren prøvde de å finne en vei ut av London pub. Men bak den siste døren i korridoren var det ikke en utgang, men et lagerrom.

– Da tenkte jeg: «This is it. Vi kommer oss ikke ut, og det er noen som skyter der oppe. Om de kommer hit, dreper de alle.»

Han tenkte på terrorhandlingene på Utøya og på det amerikanske utestedet Pulse. Og tankene spant videre: «Er det sånn her jeg skal dø? Jeg er på Pride for å feire kjærligheten med venner og familie, og så skal det ende sånn her.»

Samtidig løp Per Avseth mot nødutgangen. Sammen med mellom 50 og 100 mennesker ble han stående i et rom mellom puben og utgangen. Men midt i kaoset og panikken var det også mange som støttet hverandre, forteller Avseth.

– Det var mange som trøstet. Det er fint å tenke på hvordan man tok vare på hverandre i en slik situasjon.

Prideparaden ble avlyst lørdag, men likevel samlet mennesker seg i gatene allerede i timene etter angrepene. Etter hvert ble blomsterhavet på C.J. Hambros plass stort. Foto: Hans O. Torgersen

Gjerningsmannen blir pågrepet

Ute på gaten var det glasskår, kaos og mennesker som ligger skadede. Gjester og forbipasserende begynner umiddelbart å gjøre førstehjelp til de som er såret av skuddene. Samtidig startet jakten på gjerningsmannen.

Klokken 01:14 får politiet den første meldingen om en alvorlig og pågående hendelse. Politiet definerte raskt oppdraget som en Plivo-hendelse, pågående livstruende vold.

Etter å ha skutt mot Per på hjørnet, London pub og gatekjøkkenet, løp gjerningsmannen mot Kristian IVs gate. Ved Hotel Bristol ble han overmannet av både politi og sivile.

Zaniar Matapour ble pågrepet 01.19, og er senere siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandling. Totalt er 21 personer skadet etter masseskytingen. Ti av dem beskrives å ha et alvorlig skadeomfang, men ingen er livstruende skadet.

To ble drept under masseskytingen natt til lørdag. Ofrene er i 50- og 60-årene. Foto: Hans O. Torgersen

Ett halvt døgn etter masseskytingen er CJ. Hambros Plass fortsatt fylt av mennesker som holder rundt hverandre. Men denne gangen gjør de det av sorg – og ikke glede.

– Jeg håper at paraden ikke blir avlyst for i år, men at den kan gjennomføres rett over sommeren, sier Per Avseth lørdag ettermiddag.

– Bør det bli en fest eller en markering?

– Det bør være begge deler. En politisk markering mot hat, men også den feiringen vi egentlig skulle hatt, sier Avseth.