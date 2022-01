KRISTIANSAND: – Jeg så jo aldri ungene lenger. Jobben var givende, men passet ikke med familielivet. Det ble for mye vakter på kvelds- og nattestid. For å spe på inntekten måtte jeg ta ekstravakter på kort varsel, sier Eklund.

Erkjennelsen kom i en alder av 24 år, og Eklund landet fort på hvilken vei hun skulle ta i yrkeslivet. Hun har aldri angret på valget. 11 år etter at hun startet som rørleggerlærling er hun avdelingsleder i Bravida Kristiansand VVS.

– Det er et yrke med uendelig mange muligheter og stor variasjon. Man får lønn under studiene og trenger ikke ta opp lån – og det vil alltid være behov for en rørlegger. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, ville jeg gått denne veien rett fra skolen, sier Eklund.

Her er Marit Eklund på Agder Energi sammen med kollega Thor Ståle Seljestokken, som er servicerørlegger. Foto: Bravida

Uten relevant erfaring

Når hun så ikke gjorde ble veien inn mer krevende. Hun sendte forespørsler til samtlige rørleggerbedrifter i Kristiansand, og fikk mange avslag før Oras ga henne muligheten til å lære faget i voksen alder.

– Jeg hadde ingen relevant arbeidserfaring, og mange lurte på om jeg var seriøs. Det koster å lære opp folk, og jeg forstår jo at ikke alle hadde ressurser til å følge opp en ufaglært 24-åring. Men jeg var pågående, og tror Oras til slutt forsto at jeg ikke kom til å gi meg. Så da fikk jeg sjansen, og jeg ble veldig godt tatt imot, sier Eklund.

Etter 12 år som hjelpepleier hadde hun sin siste vakt i 2017, men er tydelig på at hun bruker mye av det hun lærte i helsesektoren også i sin nye arbeidshverdag.

– Jeg er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø og å ta vare på kollegene mine. Jeg bruker fortsatt mange av egenskapene som hjelpepleier.

– Tenker for tradisjonelt

Selv om hun er en av få kvinner i bransjen har hun aldri opplevd diskriminering av noe slag.

– Jeg har blitt virkelig godt mottatt, og har hatt det kjempegøy fra dag 1. Arbeidsmiljøet her er særdeles godt, og jeg har blitt inkludert og behandlet med respekt, sier Eklund.

Selv om det er blitt flere kvinner i bransjen med årene, mener hun at altfor mange jenter fortsatt tenker tradisjonelt når de velger yrke. Hun oppfordrer dem til å vurdere hvilke muligheter som finnes.

– Yrket består av et bredt omfang av varierende oppgaver innenfor VVS. Det er både spennende og utfordrende, og man lærer hele tiden. Det å oppleve mestringsfølelse og se resultatene av sitt arbeid er sentralt for meg. Arbeidsgiveren har ivaretatt meg og støttet meg, noe som gir grunnlag for ei god læringskurve. I tillegg har jeg aldri vært redd for å spørre gjennom læretiden min. Jeg har vært engasjert og har høy arbeidsmoral. Det er viktig, sier Eklund.

35-åringen mener det er mye mer ved jobben enn det folk flest får med seg.

– Mange tenker at vi bare utfører sanitærarbeid, men vi konstruerer for eksempel også hele varmeanlegg og jobber med energieffektive systemer. Lite er som følelsen du får når du ser at anlegget du selv har planlagt og laget holder vann – bokstavelig talt!

Marit Eklund som hjelpepleier i 2004. Jobben ble for vanskelig å kombinere med familielivet. – Det var mye kvelds- og nattevakter, og for å spe på inntekten måtte jeg ta ekstravakter på kort varsel, sier hun. Foto: Privat

I mammas fotspor

Som voksen er det flere veier til rørleggerfaget, men for Eklund ble det svenneprøve og deretter teknisk fagskole i to år. Går du rett fra skolen er det to år på videregående og to og et halvt år i lære. Det er veien Marits sønn Daniel tenker å ta.

– Jeg har søkt bygg- og anleggsteknikk. Yrket ser veldig interessant ut, sier 15-åringen som går i tiende klasse på Vigvoll skole.

– Inspirert av mamma?

– Ja, jeg får jo noen tips og har også vært med henne på jobb.

Skriker etter fagfolk

Ikke bare prøver mamma å rekruttere sønnen; hun avslører at også ektemannen snart begynner i Bravida.

– Det kan jo bli rene familiebedriften. Markedet skriker etter fagfolk. Det er en trygg vei å gå, men ikke mange velger den. De vet ikke helt hva det innebærer, sier Eklund.

Hennes arbeidsgiver Oras ble i 2017 kjøpt opp av Bravida, som har cirka 4000 ansatte – hvorav 300 i Agder og Rogaland – og nå skal rekruttere 200 lærlinger innen rør, elektro og ventilasjon over hele landet.

Marit Eklund sluttet som hjelpepleier og begynte som rørlegger i stedet. Hun har vært avdelingsleder i Bravida Kristiansand VVS siden i fjor. Sønnen Daniel (15) er klar for å gå samme vei, og har søkt seg inn på bygg- og anleggsteknikk på første året på videregående skole. Foto: Jacob J. Buchard

Eklund har fått flere muligheter i sin nye yrkeskarriere enn hun hadde sett for seg.

– De har dukket opp hele tiden, og jeg har kastet meg på det som har virket spennende. I mange andre bransjer må du ha lang utdanning for å klatre, men her trenger du ikke det. Du kan klatre internt, og du stagnerer aldri, sier hun.

I dag er Eklund avdelingsleder i Bravida Kristiansand VVS med personalansvar og oppfølging av kunder, salg mm.

– Kan alle gjøre det du gjorde?

– Ja, særlig hvis du er som meg og liker å tenke utenfor boksen, utfordre deg selv og jobbe fysisk!

