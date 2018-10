Nå starter byggingen av nye E 39 mellom Kristiansand og Stavanger

Forrige uke inngikk Nye Veier og AF Gruppen milliardkontrakt for nye E 39 mellom Kristiansand og Mandal. Neste måned starter anleggsarbeidet for alvor, et arbeid som vil få store positive, økonomiske ringvirkninger.