Fikk åtte millioner til kreftforskning

OSLO: Kreftforeningen har gitt seksjonsoverlege Vistad ved Kvinneklinikken på Sørlandet sykehus åtte millioner kroner til å forske videre på oppfølging av kvinner som er behandlet for underlivskreft.

Tildelingen er den høyeste blant alle som fikk penger i år. Pengene kommer fra støttespillere, medlemmer og givere som vil bidra til mer kunnskap, bedre diagnostisering og mer effektiv behandling av kreft, ifølge Kreftforeningen. I år ble tilsammen 160 millioner kroner delt ut til prosjekter over hele Norge.

10 sykehus i fire år

– Nå skal vi utvide studien til 10 sykehus, der fem skal følge vårt opplegg og fem skal gjøre det på dagens måte i fire år, sier arendalskvinnen.

Hovedforskjellen ligger i at Vistads metode innebærer at halvparten av legekonsultasjonene erstattes av sykepleiere som konsentrerer seg om psykososial helse og teknikker for økt egenmestring.

– Vi håper at eventuelt positive resultater av dette vil kunne overføres til behandling av flere kreftformer, legger hun til.

App

Som ekstra støtte er det utviklet en smarttelefon-app med kreftspesifikk informasjon, månedlig selv-rapportering av symptomer for tidligere oppdagelse av tilbakefall/senskader, og nyttige tips til bedret livsstil.

Hovedformålet er å styrke pasientens egenkontroll og livskvalitet. Andre mål er tidlig rehabilitering, tidligere oppdagelse av tilbakefall, reduserte helseutgifter og økt samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste.

660 kvinner

Sykepleier/lege-oppfølgingen vil sammenlignes med tradisjonell oppfølging hos 660 kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft ved ti norske sykehus i fire år.

Hun sier svakheten ved dagens metoder er at alle skjæres over en kam i oppfølgingen. Enten de har senskader eller ikke, om de har stor eller liten sannsynlighet for tilbakekfall. Dessuten kan leger ha for lite tid til å fokusere på det psykososiale aspektet.

Tryggere

– Vi har allerede sett at de som bruker appen på en måte opplever at de gjennom den er i konstant kontakt med sykehuset, og da føler de seg tryggere, sier Vistad.

I lørdagsmagasinet til Fædrelandsvennen, God Helg, presenterte vi forskningen til Vistad i begynnelsen av mars. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus og universitetene i Agder, Oslo, Uppsala og Tilburg i Nederland.