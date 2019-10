Tenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans

LILLESAND: Straffesaken mot tenåringen fra sørlandsbyen kommer opp for retten i løpet av vinteren, melder Agderposten.

I tillegg til trusler og vold mot tre gutter på samme alder, er tenåringen tiltalt for psykisk medvirkning til at egne kamerater slo de tre. På et tidspunkt har han også slått en gutt flere ganger i bakhodet, og så presset vedkommende til å kysse skoene hans.

Tenåringen er også tiltalt for ran av en mobillader, og han skal ha skreket : «Jeg dreper dere neste gang hvis dere anmelder dette».

Han er i tillegg tiltalt for besittelse av hasj.

I sommer ble tre andre tenåringer dømt for flere voldshandlinger i Lillesand. Gutten som nå er tiltalt ble da tilkjent 40.000 kroner i erstatning for voldsutøvelsen han hadde blitt utsatt for.