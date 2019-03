Store demonstrasjoner på Gazastripen

Minst 40.000 demonstranter har samlet seg på flere steder nær grensa mellom Gazastripen og Israel, ifølge den israelske hæren.

Palestinske frivillige med gule vester forsøker å hindre at demonstrantene kommer for nær grensegjerdet. En del har likevel nærmet seg gjerdet, hvor israelske soldater svarer med tåregass, gummikuler og skarpe skudd.

Grupper av demonstranter har tent på bildekk og kastet stein mot de israelske soldatene.

– Vi vil gå mot grensa selv om vi dør, sa Yusef Ziyada (21) til nyhetsbyrået AFP på formiddagen.

Så langt er det meldt om at tre demonstranter er døde. Helsemyndighetene på Gaza-stripen opplyser sent lørdag ettermiddag at en 17-åring er død av et skudd i brystet, etter tidligere meldinger om at en 20-åring og en annen 17-åring hadde mistet livet.

Kildene i Gaza setter tallet på skadde til minst 316. Av dem skal 64 ha skuddskader.

Årsmarkering

En av de tre døde skal ha blitt truffet av splinter fra en israelsk stridsvogngranat mens han deltok i en mindre protest i forkant av lørdagens store demonstrasjon.

Hæren i Israel hevder at en av deres stridsvogner beskjøt en militær Hamas-stilling fredag kveld etter at eksplosiver ble kastet mot grensegjerdet.

Den store demonstrasjonen lørdag markerer at ett år er gått siden palestinere begynte ukentlige protester nær grensegjerdet. Demonstrantene har krevd slutt på blokaden av Gazastripen og fastholdt palestineres rett til å vende tilbake til områder i Israel som familiene deres i sin tid ble fordrevet fra.

Hamas-oppfordring

Islamistbevegelsen Hamas, som kontrollerer Gazastripen, har bedt om at én million mennesker må delta i lørdagens massemarkering.

Moskeer i Gaza by har brukt høyttalere til å oppfordre folk til å demonstrere.

I løpet av ett år med ukentlige protester skal over 200 palestinere har blitt drept av israelske styrker nær grensegjerdet. Én israelsk soldat er også blitt drept.

Årsdagen for de ukentlige protestene sammenfaller med markeringen av datoen da seks israelske arabere ble drept av israelske soldater i 1976. Også i Israel og flere europeiske land holder palestinere demonstrasjoner lørdag.