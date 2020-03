Ryker eksamen, blir det uansett vitnemål

Alle elever som følger undervisning på ungdomsskolen eller videregående skoler, vil få vitnemål dersom koronaviruset gjør det umulig å gjennomføre eksamener denne våren.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ingen av våre elever som har undervisning skal bekymre seg for at de ikke får vitnemål, sier fylkesdirektør for utdanning, Arly Hauge.

Elevene som i utgangspunktet skulle ha avsluttende eksamener ved videregående skoler trenger ikke bekymre seg, ifølge Agder fylkeskommune.

– Beskjeden er klar, hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål. Ingen av våre elever som har undervisning skal bekymre seg for det, sier fylkesdirektør for utdanning, Arly Hauge.

Venter på avklaring for privatister

Hvordan det blir med privatister er foreløpig uklart, der avventer man et svar fra Utdanningsdirektoratet. Fylkesdirektøren tror informasjon og løsningen for privatister vil foreligge i løpet av kort tid, og ber folk følge med på det som legges ut av informasjon.

– Utdanningsdirektoratet har vært dyktige på informasjon. Den er oppdatert og vi får svar på de spørsmål vi stiller.

Her kan du finne oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

– Dette vil ikke gå ut over elevene, sier kommunalsjef for skole i Kristiansand, Rune Heggdal Foto: Lars Hoen

– Dette vil ikke gå ut over elevene

Mens det er fylkeskommunen som har ansvar for de videregående skolene, er det kommunen som har ansvaret for barne- og ungdomsskolene. Kommunalsjef for skole i Kristiansand, Rune Heggdal, beroliger også alle som har vært redde for at de ikke får gjennomført eksamen:

– Det er helt klart at hvis eksamener blir avlyst, vil elevene uansett få standpunktkarakterer, sier Heggdal.

– I så fall vil vi basere oss på de karakterene elevene har oppnådd gjennom undervisningen. Dette vil ikke gå ut over elevene.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Kunnskapsministeren lover vitnemål

Kunnskapsministeren som har det endelige ansvaret, har foreløpig ikke kommet med en endelig avgjørelse om hva som skal skje med eksamener. Om de skal gjennomføres som hjemmeeksamener eller avlyses.

– Jeg tar sikte på at vi tar en avgjørelse om eksamen for ungdomsskolen og videregående skole i løpet av denne uka. Alle skal få vitnemål, uavhengig av hva som skjer med eksamen, skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en epost til Fædrelandsvennen.

– Resten må vi komme tilbake til, ettersom konsekvensene kan være mye større, for eksempel for privatister, skriver Melby.