22. juli-markering: – Nye AUF-ere er redde for å spørre

Fylkesleder i Agder AUF, Ulrikke Støylen, opplever at nye og unge AUF-medlemmer er redde for å spørre om terroren som rammet 22. juli. Mandag ble det markert at det er åtte år siden 77 mennesker ble drept på Utøya og i Oslo.