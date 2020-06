Nedtur etter rekordåret

Kjøligere vær og tøffere konkurranse ga en liten nedtur for Hennig-Olsen Is i fjor. Men korona-situasjonen har endret salget i år.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Paal Hennig-Olsen solgte færre is i fjor, men er fornøyd med salget så langt i år. Foto: Sondre Steen Holvik

KRISTIANSAND: – Det ble et brattere år etter et fantastisk 2018, sier Paal Hennig-Olsen (66) til Dagens Næringsliv, som omtalte regnskapstallene først.

Iskremprodusenten i Hannevika hadde en eventyrlig vekst fra 2017 til 2018, og nærmet seg det første året med milliardomsetning.

Ikke fornøyd

Det ser imidlertid ut til å måtte vente. Mens Hennig-Olsen Is solgte for 958,4 millioner kroner i 2018, endte det på 928,1 millioner i fjor. Det ga et resultat før skatt på 8,3 millioner kroner. Året før tjente selskapet 44,2 millioner før skatt.

– Vi er ikke fornøyde med resultatet, sier Paal Hennig-Olsen til Fædrelandsvennen.

Hennig-Olsen Is har solgt mye is til familier som hadde barn hjemme i vår. Foto: Jacob Buchard

Han gir tre stikkord for nedgangen; været, konkurransen og skifter i sortimentet.

– Været betyr mye for oss. I 2018 var det en ekstremt fin og lang sommer. Det slår ut på resultatet. I fjor var temperaturene mer på det jevne, sier Hennig-Olsen.

De siste årene har også konkurransen hardnet til. Hennig-Olsen og Diplom Is er ikke like dominerende som de var i en periode.

– Unilever er mer på banen med sterke, internasjonale merkevarer som Magnum. I tillegg merker vi konkurransen fra Isbjørn Is som selges gjennom Rema, sier Hennig-Olsen.

Hennig-Olsen Is i Hannevika i Kristiansand. Foto: Kjetil Samuelsen

– Det har blitt mye fokus på pris, men slik er konkurransen. Det tar litt tid, så tilpasser vi oss, sier iskremsjefen.

Hennig-Olsen sier at året så langt har vært bra. Korona-situasjonen har gitt noen endringer, men de har solgt bra. Han sier at nyvinningene de har laget i samarbeid med Freia har blitt tatt godt imot i markedet.

Mye is hjemme

– Når folk er hjemme så merker vi at det går mye småis i pakker til hjemmefryseren. Det er mange skolebarn som fikk mye is i koronatiden, sier han.

Til gjengjeld solgte de i denne perioden noe mindre på kiosker og bensinstasjoner. Det har hele tiden vært full produksjon, og ingen har vært permitterte - selv om flere i bedriftens salgs- og administrasjonsavdelinger ble koronasmittet.

– Vi har ikke hatt noen smittet i produksjonen, understreker Hennig-Olsen.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Roald Ankersen roald.ankersen@fvn.no