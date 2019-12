To personer reddet opp fra sjøen ved Farsund

FARSUND: – To personer er reddet og tatt om bord i brannbåten fra Farsund og fraktet til land, melder 110-sentralen i Agder klokka 5.17.

De to personene var en mann og en kvinne. De ble seinere mottatt i akuttmottaket ved Flekkefjord sykehus med lettere skader.

Det var en 27 fots aluminiumsbåt som gikk på et skjær i området Bremerodden, helt sør på Langøy ved Farsund.

Båten gikk etter hvert rundt og de to om bord havnet i sjøen.

110 Agder meldte på Twitter klokka 03.49 at båten hadde gått på et skjær.

Redningsskøyta Kaptein Skaugen

Krevende redningsaksjon

– Brannbåt og Redningsskøyta på stedet fikk reddet dem opp, og tar dem nå med inn til land, opplyste Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Hovedredningssentralen meldte klokka 4.30 at helikopteret var på vei fra Sola for å berge to nødstedte på en båt som har gått på land utenfor Farsund.

Redningsleder Børge Galta i hovedredningssentralen forteller at dårlig vær gjorde redningsarbeidet krevende.

– Vi sendte et redningshelikopter på vei fordi det var vanskelig for båtene å komme til. Men til slutt fikk brannvesenet reddet personene før helikopteret kom fram, sier redningslederen.

Galta anslår at de to personene lå i vannet i cirka 20 minutter.

– Ekstraordinær innsats

Pressevakt i Redningsselskapet, Lars Mosby Enger, ville skryte av brannvesenet etter denne redningsaksjonen.

– Det var ekstraordinær innsats fra brannvesenet. For å ikke risikere eget mannskap, ble det besluttet å vente på helikopter, forteller Mosby Enger.

Men mens man ventet på at helikopteret skulle ankomme eskalerte situasjonen. Båten ble nemlig tatt av en brottsjø. Styrhuset brakk og de to personene havnet i sjøen.

– Da ble det tatt affære umiddelbart. Brannfolk og redningsmann fra vår skøyte plukket disse to opp fra sjøen, sier han.

Lettere skader

I morgentimene klokka 07.21 melder Sørlandet sykehus akuttmottak på Twitter at de har mottatt en kvinne og en mann med lettere skader etter båtulykken i Farsund.