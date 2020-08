Rykket ut til mange hjemme­fester: – En påfal­lende hektisk natt for poli­tiet

Alkoholserveringen stenger tidligere, men det gir ikke roligere netter for politiet.

KRISTIANSAND: Politiet i Agder har natt til søndag rykket ut på om lag 30 oppdrag knyttet til festbråk og ordensforstyrrelser.

– Det har vært en påfallende hektisk natt for politiet i Agder, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker ved Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Fra lørdag 8. august ble det forbudt å servere alkohol etter midnatt av smittevernhensyn. Det har ført til at byene tømmes for festglade folk, mens hjemmene fylles opp.

– Brorparten av oppdragene har ikke vært knyttet til uteserveringen. I natt har vi vært på mange private adresser. Det har vært alt fra høy musikk til tumulter, opplyser operasjonsleder Alsaker.

Han sier at de fleste oppdragene har vært i de store byene, men at det har vært festbråk over hele Agder.

– De har holde aktivitetsnivået oppe på patruljene våre, helt fram til morgenkvisten, sier operasjonslederen.

Den siste meldingen politiet fikk inn på høy musikk, var klokka 05.20 fra en adresse i Grimstad.

– Det er sikkert litt tidlig å dra de voldsomme konklusjonene, men i natt så det i alle fall ut til at de fleste festet hjemme i stedet for på byen. Det blir fort tomt i bysentrene etter klokka 12. Men det er også få folk der før stenging, så det virker ikke som folk har dratt ut i det hele tatt, sier operasjonslederen.

– Og så har det vært veldig fint vær. Vi har også hatt oppdrag knyttet til båter i havner, sier Alsaker.

Han understreker at det ikke har vært noen alvorlige voldshendelser i løpet av natten.

Vet du noe om hendelsene, eller har du tips? Bruk gjerne tips@fvn.no.

Ifølge NTB melder politiet over hele landet om festbråk og forstyrrelse av natteroen. Fra operasjonslederne i de andre politidistriktene er tonen den samme som i Agder.

– Vi har færre oppdrag knyttet til utelivsproblematikk, men det er ingen tvil om at vi har fått flere telefoner fra frustrerte naboer om feststøy enn ellers, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB søndag morgen.

Politiets operasjonsleder i Trøndelag, Ole Petter Hollingen, opplyser til Dagbladet at de har loggført 84 henvendelser på forstyrrelse av nattero og festbråk, og at det er langt mer enn normalen.

I Vest politidistrikt har de også hatt en travel søndagsnatt. Mellom klokken 23 og 05.30 registrerte de 65 oppdrag relatert til festbråk og forstyrrelse av natteroen i Bergen og omegn.

– Vi rakk ikke å rykke ut på alle meldingene, men har avsluttet en del fester med muntlige pålegg, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.

I Sørvest politidistrikt har politiet fått inn rundt 50 meldinger om forstyrrelse av natteroen i tidsrommet fra 22.30 til klokken 03.00.

– Vi har vært på svært få av disse fordi vi har hatt andre mer prekære oppdrag. Etter midnatt flyttet utelivet seg til matbodene i Stavanger sentrum og her serveres det mat til klokken 04 og der fortsetter gjerne festen for mange, sier operasjonsleder Jøran Solheim til NTB.

