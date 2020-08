Tror branner i søppeldunk var påsatt

Politiet søkte i natt etter en antatt gjerningsperson etter at det tok fyr i to søppeldunker på Tinnheia i natt.

KRISTIANSAND: – Vi har ikke fått noen flere tips i løpet av natten. Ingen personer er pågrepet, sier Miriam Stausland, operasjonsleder i Agder politidistrikt, klokka 07.45 onsdag morgen.

Rett før midnatt, klokka 23.49, ble politiet varslet om røykutvikling fra en søppeldunk i Blyveien på Tinnheia i Kristiansand. Branntilløpet ble raskt slukket.

– Vi søkte en stund i området etter at vi hadde fått en beskrivelse. En ung mann ble sett løpende fra stedet. Det er grunn til å tro at han er gjerningsmannen, sier Stausland.

Kort tid etter, klokka 00.01, ble det meldt om en ny brann. Denne gangen i Tinnheiveien.

110-sentralen opplyste at det brant fra et søppelskur ved Rema 1000-butikken og at en stor søppelkonteiner hadde brent helt opp.

Klokka 00.14 hadde brannvesenet slokket brannen.

Politiet søkte en stund i området etter gjerningspersonen, men så langt er ingen pågrepet.

Det er opprettet sak på begge brannene.

