GRIMSTAD: Kommuneoverlegen i Grimstad har i kveld fått melding om ti nye smittede i Grimstad. Fire er elever ved Drottningborg videregående skole, én er knyttet til smitte i barnehage og fem er voksne.

Det melder kommunen i en pressemelding.

Høyt antall

– Det er et relativt sett høyt antall nye smittede, men heldigvis har alle kjent smittevei. Over halvparten av de isolerte i Grimstad tilhører fortsatt utbruddet ved Drottningborg videregående skole, som nå fremstår mer oversiktlig, sier kommuneoverlege Sturla Aam-Quabeck.

Til nå er 24 personer tilknyttet Drottningborg videregående skole smittet. Foto: Drottningborg skole (arkiv)

Ved Drottningborg videregående skole har til sammen 24 elever og ansatte har blitt smittet i det pågående utbruddet.

Smitte i barnehage

En barnehage i Grimstad er også berørt ved at et barn er smittet med Covid-19. Ansatte og foresatte er informert, og har fått tilbud om utlevering av tester allerede i kveld. Kommunelegen anbefaler testing av alle.

Av de øvrige fem smittede er fire middelaldrende og en over 80 år. Fire av de fem voksne er uvaksinerte.

Vakthavende kommuneoverlege Sturla Aam-Quabeck forventer flere smittetilfeller denne uken.

– De aller fleste smittes via husstanden, slik at det forventes et fortsatt høyt antall nye smittede også de kommende dagene. Det som vil bli avgjørende for veien videre er antallet nye smittede med ukjent smittevei, opplyser han.