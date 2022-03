ARENDAL: – Vi er i en situasjon nå hvor vi ikke vet hvor lenge dette varer og hvor mange som kommer. Vi må operere i usikkerheten.

Dette sier direktør Frode Forfang fra Utlendingsdirektoratet i et orienteringsmøte hos Statsforvalteren i Agder tirsdag 22. mars.

Lokale myndigheter fra alle kommunene på Agder fikk mulighet til å formidle sine spørsmål og bekymringer rundt flyktningsituasjonen.

Blant problemene som ble nevnt hyppigst var utfordringer for kommunale tjenester og usikkerhet rundt bosettingsprosessen.

– Mange vil sikkert oppleve at dette går veldig fort. Vi har ikke tid eller kapasitet til å ha så gode prosesser som normalt, innrømmer Forfang.

Se hvor mange flyktninger kommunene på Agder ble anmodet å bosette nederst i saken.

Flaskehalsen

Et desentralisert mottakssystem med flyktingsregistrering flere steder i lander skaper store belastninger for helsetjenestene i kommunene.

Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen adresserte ordføreres bekymringer under møtet hos Statsforvalteren i Agder. Foto: Aleksandra Kosalka

– Kommunene må forberede seg på det meste. I dag er det press fra alle kanter, fordi folk kommer fra alle kanter, sier fylkeslege Anne Sofie Syvertsen til alle samlede.

Blant områdene som kan bidra til en svært krevende situasjon, er fastlegekrisen.

– Mange kommuner i vårt fylke reporterer dessverre om krevende situasjoner i forhold til fastlegeordningen. De har ikke listekapasitet til dagens pasienter. Snart får de to-, tresifret antall nye innbyggere som i tillegg kan ha store helseutfordringer. Dette krever god planlegging, påpekte Syvertsen.

Det er spesielt ett område som vekker uro hos myndigheter:

– Psykisk helse er allerede flaskehalsen. I tillegg har vi etterslep i forhold til pandemien. Det blir vanskelige vurderinger nå fremover, sier Syvertsen.

De inviterte omfattet ordfører og kommunedirektør fra alle kommunene og fylkeskommunen på Agder, styreleder og regiondirektør i KS Agder, politimesteren i Agder, samt de regionale lederne av NHO, LO, NAV, Husbanken, UDI Sør og Bufetat. Foto: Aleksandra Kosalka

– Katastrofe

Hos de ulike kommunene på Agder er det varierende med optimisme. Evje og Hornnes ble bedt om å bosette 70 personer.

– Vi kan ta 20 med en gang, og flere med tiden. Hvis det kommer 70 neste uke så er det katastrofe. Dette klarer vi ikke, sier ordfører Svein Arne Haugen til Fædrelandsvennen.

Det er ennå uforutsigbart når statlige midler for håndtering av situasjonen blir utløst, noe som skaper uro hos de fleste ordførere.

– Spesielt hvis det plutselig kommer flere, og vi må begynne å ansette nye resurser for å håndtere dette. Dette klarer vi ikke uten at uten at de pengene kommer, sier han.

Blant selve innbyggere på Evje og Hornnes skal atmosfære rundt saken være svært positiv, ifølge Haugen.

– Det mange som har lyst til å hjelpe dem som kommer, skaffe dem hus og hjelpe til aktiviteter, forteller ordføreren.

– Vi er klare

Birkenes kommune nevner utordringer knytte til offentlig transport, og håper på godt samarbeid med sykehus om helsetjenester.

– Vi er en stor kommune i geografi. Vi har tre sentrum, men bare ett som har kollektivtransport, forklarer ordfører Gyro Heia.

– Det er skoler, barnehager og folk som er villige til å bidra til integrering i alle kommunens kanter, og vi trenger en god ordning som løser dette, sier hun.

Ordfører Gyro Heia sier at Birkenes kommune er klar for å ta imot de 70 flyktningene de ble bedt om. Foto: Aleksandra Kosalka

Heia kommer også med konkrete forslag på hva hun kunne ønske seg av samarbeid om psykiske helsetjenester

– Vi ønsker oss et godt samarbeid med sykehus. Et ambulerende team som kan reise rundt i kommunene som ikke få tak i ressurser kan være en løsning, sier hun og legger til:

– Det kan fort skje at det blir en kamp om resurser og kompetanse på Agder.

Likevel er Heia svært optimistisk:

– Det viktigste er å tilby hjelp dem som trenger det. Ikke alt trenger å være perfekt ved første forsøk, og da er det viktig at både kommunen kan feile og at innbyggere kan møte noen utfordringer. Dette må vi nesten tåle, sier hun.

– Stadig nye utfordringer

– I Kristiansand har vi vært nøye på at flyktninger skal spres godt rundt og ikke samles på et sted, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, var også til stede hos Statsforvalteren på tirsdag. Foto: Aleksandra Kosalka

Skisland understreker at han håper på at UDIs prognoser om en rask bosettingsprosess blir virkeligheten. Han beskriver dialogen med sentrale myndigheter som god, men legger til:

– Det dukker stadig opp utfordringer, blant annet om hvordan man håndterer dem som ønsker å bo privat. Det blir arbeidskrevende å få de ulike løsningene på plass. Det er også vanskelig med at plutselig ligger ansvaret hos så mange ulike aktører, siden systemet er desentralisert.

Når det gjelder henting av flyktninger av private aktører, vil Skisland verken oppfordre, eller fraråde.

– Jeg synes det er vanskelig når både UDI om regjering fraråder det. Samtidig ser vi for at det er behov for å hente folk fra de stedene der det hoper seg over. De som skal gjøre det må iallfall sørge for at de gjør det i samsvar med regelverket, og får flyktningene registrert, understreker han.

Oversikt over anmodningene på kommunenivå: