Økte priser, renteoppgang og urolige tider til tross – ekteparet Hanna og Andreas Røsstad kaster seg inn i hyttemarkedet. Økonomieksperter mener flere må ta stresstest på egen økonomi for å sjekke om de tåler dårligere tider.

KRISTIANSAND: – Det meste koster jo mer om dagen, men jeg er ikke så bekymret. Vi bor tross alt i Norge, sier Andreas Røsstad.

Vi treffer ham og kona Hanne på kontoret til rådgiver Ragnhild Auestad Ellseth i Nordea. Her får de en gjennomgang av forsikringer og en avtale om refinansiering. De synes det er betryggende før investeringen gjøres.

– Det er greit å vite hvilke muligheter vi har, og det føles tryggere med en rådgiver. Vi ser at vi har råd til å bygge hytta, selv om noe uforutsett skulle skje. Aller helst skulle vi hatt anledning til å bygge opp en buffer med tida. Det hadde vært fint å kunne sette til side litt penger, sier de.

Stresstest

Rådgiver Ellseth har blant annet stresstestet økonomien for ekteparet fra Gimlekollen.

– Testen viser hvor mye økonomien deres tåler, sier Ellseth.

Hun forteller at tre kriterier må oppfylles for å bestå stresstesten:

De må kunne klare en renteøkning på fem prosent

De må ikke ha høyere gjeld enn fem ganger inntekten

De må ikke ha belåningsgrad på mer enn 85 prosent

– Prisene har jo steget, og vi kjøpte vel egentlig byggevarene til hytta da de var på sitt dyreste i fjor. Det blir ei lita sjøhytte i Søgne, sier ekteparet Røsstad.

Nybygget i Søgne er ikke det eneste «lille» de har på gang. Hanna er nemlig høygravid, og venter ei jente.

– Hun kommer i mai, forteller de vordende foreldrene. De har også ei jente fra før.

Utrygghet

Ellseth forteller at det ikke har vært noe markant oppsving i antall henvendelser fra kunder som er bekymret for økonomien.

– Men mange preges av utrygghet slik verden er nå. Samtidig har renta vært lav lenge nå. Økningen vi nå ser tåler de fleste av oss. Det råder optimisme i markedet, så når renta stiger er det et signal om gode tider. Norsk økonomi går bra, sier Ellseth.

Hun sier at krigen i Ukraina absolutt er et tema hos de som er innom kontorene på Torvet.

– Vi merker det litt på såkalt plasserbare midler. Mange sitter stille i båten for tida. Ingen har lyst til å realisere et tap ved å selge nå. Det kreves et mer langsiktig perspektiv, sier hun.

Familien Røsstad ser fram til dagen hytta ved sjøen står klar.

– Men vi kommer til å leie den ut i sommer for å spe litt på med inntekter, sier Hanna og Andreas Røsstad.

Rådgiver Ragnhild Auestad Ellseth i Nordea sier det råder optimisme i det norske markedet. Foto: Jim Rune Bjorvand

Varsler syv rentehevinger

Torsdag ble det klart at styringsrenta i Norges Bank skal opp fra 0,5 til 0,75. Samtidig forventer Norges Bank flere rentehevninger og at det vil gå enda raskere enn de sa for få måneder siden. De nye prognosene er tre rentehevinger til i år, og fire rentehevinger neste år.

For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil de årlige rentekostnadene øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån, før skatt.

Med et lån på for eksempel 5 millioner kroner, vil 1 prosent høyere rente gi rundt 50.000 mer i rente i året, før medregnet skattefradrag.

Har du et lån på 3 millioner kroner vil 30.000 kroner være i økte rentekostnader per år, før skatt.

Nordea har på sin side spådd en renteoppgang til 2,5 prosent i løpet av 2023.

Tre råd når renta går opp Her er privatøkonom Eldar Rønning i Sparebank 1 sine tre tips når renta går opp: Bruk ett minutt på å regne ut hvor mye økningen i renta vil utgjøre for deg når du får beskjed om eventuelle endringer fra banken din.

Sjekk om det du overfører til en eventuell budsjettkonto dekker dette beløpet.

Ha en god oversikt og plan over hvor du eventuelt skal redusere andre utgifter for å møte økte rentekostnader. Kilde: Sparebank 1

Dette bør du gjøre

Banksjef i Nordea i Kristiansand, Odd Hultmann, har tidligere uttalt i Fædrelandsvennen at flere kunder er urolige for egen økonomi og tar kontakt med banken.

Hultmann mener folk først og fremst må få en god oversikt over eget forbruk og hvor det finnes handlingsrom.

– Ta kontakt med banken din. Vi skal være en sparringspartner og en trygg havn, og det første man bør gjøre er å sette seg ned og få en oversikt over din egen økonomi i mobilbanken. Folk kan bli mer bevisst på egen økonomi og mulighetene til å endre forbruksmønsteret, oppfordrer Hultmann, før han legger til:

– Mange har spart opp midler under pandemien og i det korte bildet kan en buffer hjelpe til i en vanskelig periode. En annen mulighet er avdragsfrihet i en periode, sier banksjefen.

Odd Hultmann, banksjef i Nordea i Kristiansand. Foto: Jacob J. Buchard / Fædrelandsvennen

– Er det mange flere som vil slite med økonomien i tiden fremover?

– Ja, er nok svaret på det. Men sammenliknet med hvor vanskelig folk i andre land vil få det, tror jeg folk i Norge vil merke relativt beskjedne ringvirkninger, mener Hultmann.

Lag eget regnskap

Privatøkonom Eldar Rønning i Sparebank 1 mener folk bør være bevisste på hva man bruker penger på når renta skal opp flere prosent på kort tid.

– Dersom prognosene slår til, og vi har rundt fire prosent i boliglånsrente ved utgangen av neste år, er det en stor endring for mange sammenlignet med de siste årenes boliglånsrente. Det er klart at det vil merkes på lommeboka, sier Rønning i et innlegg på bankens hjemmeside.

I likhet med Nordea-sjefen mener Rønning man bør sette opp regnskap for å få en god oversikt over utgiftene.

– Du lage deg en liste over alle utgifter: mat, lommepenger til ungene, Spotify, Netflix, og så videre. Kanskje trenger du ikke å kutte noen av utgiftene nå, men å se dem på papiret gjør at det er enklere å gjøre prioriteringer når det trengs. Og der lønner det seg å være ærlig! Det er ingen som sier noe på hva du velger å bruke pengene dine på, men det er viktig at du vet hva du bruker pengene dine på, sier Rønning.