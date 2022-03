KRISTIANSAND: – Jeg kjenner meg ikke igjen i den virkeligheten hun beskriver. Jeg får mange innspill fra politikere, organisasjoner og bedrifter på Sørlandet, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad, som er energi- og miljøpolitisk talsperson i KrF.

Mykjåland mener at næringslivet i andre landsdeler er tettere på politikere på Stortinget, for eksempel når det gjelder å få gjennomslag for prosjekter innen den gryende havvindnæringa.

Ropstad kaller Mykjålands utspill for «tull og tøys» i en sms, og Fædrelandsvennen ber om en utdyping:

Han svarer med å trekke fram veisatsingen, fengsel og MIL-labben i Grimstad som eksempler på gjennomslag.

– Dette kom etter at det ble jobbet bredt fra Sørlandet inn mot statsbudsjett og i ulike saker. Så er det slik at en sak ikke er løst så lenge sørlandspolitikerne vet om dem, men da er det mitt ansvar som KrF-er fra Sørlandet å sørge for at resten av gruppa kjenner godt nok til prosjektene.

– Du mener hun må gå i seg selv?

– Ja, jeg har hørt mange presentasjoner om havvind og hvilke muligheter regionen har. Og jeg har ikke hørt mer fra andre regioner, snarere tvert imot, sier han.

Gro-Anita Mykjåland møtte nylig frustrerte fiskere på Fiskebrygga. Her var det de høye dieselprisene som var på agendaen. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Være mer «på»

Mykjåland sier at hun har fått både positive og negative tilbakemeldinger etter saken i Fædrelandsvennen forrige uke.

– Noen politikere mener at jeg ikke er i god nok kontakt inn mot landsdelen, men jeg kjenner meg ikke igjen i det. Poenget mitt er at om man ønsker gjennomslag så må man være til stede. Og nå som pandemien er over så ønsker jeg at flere kommer inn og løfter sine saker fra landsdelen, sier hun.

– Vi på Agderbenken må kjenne til sakene, men landsdelen må også være mer i kontakt med andre nasjonale politikere. Der er andre regioner flinkere, mener hun.

– Ropstad kjenner seg ikke igjen i dette?

– Han er en dreven politiker, men denne landsdelen kan være mer «på» for å skape entusiasme for de viktige satsingene som står foran oss, sier Myklåland.

Ta mer plass

Agder-representant Ingunn Foss (H) viser til gjennomslag for Agder i de foregående åtte årene med borgerlig regjering, og spør seg hvor aktive de rødgrønne politikerne er.

«Fasiten vil vi ha når vi ser hva den rød/grønne regjeringen klarer å levere til Sørlandet! Det vet vi lite om foreløpig. Det er for lettvint å skyve alt ansvaret over på landsdelens næringsliv. Gro-Anita må selv være tett på og informere og invitere til møter når prosesser i viktige saker går i komiteene», skriver hun i en e-post.

Gisle M. Saudland (Frp) mener Mykjåland snur problemet på hodet.

– Problemet er ikke at landsdelen er stille i sine politiske ønsker, men at regjeringen ikke lytter til dem. De fleste av oss har ukentlige møter med innbyggere, næringsliv og andre aktører i landsdelen, skriver han i en melding.

– Kan dette handle om den nye regjeringa, Mykjåland?

– Nei, den har sittet i fem måneder, og dette handler om hvordan vi skal jobbe fremover. Jeg jobber for de viktigste sakene for Agder, men vi har et potensial for å løfte mer i flokk. Det er lett å lene seg tilbake å si at man har oppnådd mye før. Men slik bør det ikke fungere.

Agder-representant Ingvild W. Thorsvik (V) deler Mykjålands oppfatning, og mener kritikken fra kollegaene på Agderbenken beror på en misoppfatning.

– Jeg opplever hennes utspill som at vi må ta mer plass fra vår landsdel. Det gjelder oss på Agderbenken, men også andre aktører. Det viktige er at vi drar i samme retning, og det er rom for at enda flere jobber aktivt inn mot oss på Stortinget, sier hun.