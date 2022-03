KRISTIANSAND: – Jeg har sendt min oppsigelse. Det er trist, men jeg ser ingen annen utvei.

Det sier Monica Øgrey Brandsdal, som har vært fastlege ved Vågsbygd legesenter i sju år.

Nå slutter hun med tungt hjerte.

– Jeg elsker jobben min, virkelig. Jeg har en fantastisk pasientgruppe og jeg kommer godt overens med kollegaene. Men det er ikke jobben i seg selv som tar knekken på meg. Det er mangelen på stabilitet.

Hun forteller at den verste hodepinen oppstod da en fastlege sluttet – og ikke ble erstattet. De tre gjenværende legene måtte overta en hjemmel på 900 pasienter de egentlig ikke har hatt kapasitet til å drifte.

– Frustrasjon hos pasienter

Legene har tatt 300 pasienter hver, på toppen av sine egne pasientlister. I tillegg har en annen hjemmel bestått av stadig nye legevikarer.

– Dette fører til lite stabilitet for oss leger, og frustrasjon hos pasientene som er på den listen. Frustrasjonen blir oftest dirigert til oss på legesenteret da de ikke har andre steder å gå til. De er egentlig kommunens ansvar, og ikke vårt, men vi har prøvd å hjelpe pasientene likevel. Hvem skal ta vare på disse pasientene nå?

Fastlegene er ikke imponert over helsemyndighetene. De tror ikke lenger på løfter om at det skal bli bedre.

– Vi har prøvd å si ifra til kommunen i flere år, men ingenting skjer. Dette er jo i bunn og grunn et statlig problem. Hele systemet har sviktet både fastlegene og pasientene, sier Brandsdal.

Kommunen: – Vanskelig situasjon

Brede Skaalerud, direktør for helse og mestring i Kristiansand kommune, forteller at han er klar over situasjonen ved Vågsbygd legesenter. Han svarer dette om senteret på e-post:

– Det er en vanskelig situasjon med høyt arbeidspress. Vi har ikke klart å rekruttere til ledig stilling. Den er utlyst fem ganger.

Videre skriver han at kommunen jobber med ulike tiltak for å styrke rekrutteringen og beholde fastlegene som jobber i kommunen.

– Arbeidet er ikke ferdigstilt. Tiltakene og vilkårene må være like for alle fastleger i kommunen.

– Går utover de svakeste

I to og et halvt år har legesenteret stått med en legehjemmel de ikke får fylt. Da de la ut stillingen i høst, fikk de ingen kvalifiserte søkere.

– Det er legemangel på senteret vårt og vi forstår godt hvorfor. Rammene og betingelsene rundt det å være fastlege er ikke gode nok og derfor får vi ikke søkere. «Ingen» vil bli fastlege i Kristiansand. Vi ser at andre kommuner med bedre vilkår får besatt ledige fastlegestillinger, sier Monica Øgrey Brandsdal.

Før stillingen til Brandsdal blir besatt igjen, betyr det at disse pasientene i en periode ikke har fastlege, men må gå til vikarer eller på legevakt dersom det ikke blir rekruttert ny lege før hun slutter.

Legen føler med pasientene sine. Hun vet at det blir en utfordring for noen av dem å få ny fastlege.

– Det føles helt forferdelig. Jeg har fått en god relasjon til mange av mine pasienter, og nå føles det som at jeg forlater dem på et synkende skip. At fastleger slutter, går utover de svakeste og sykeste i samfunnet, sier Brandsdal, som per nå ikke har en annen jobb å gå til.

Vurderer å slutte

De var fem fastleger ved Vågsbygd legesenter. Nå slutter også en vikarlege i mai.

Fastlegene Kim Bertheussen og Tom André Aas vurderer også å slutte.

– Jeg kommer antakelig til å si opp, og jeg har tenkt på det over tid. Jeg har tatt kontakt med kommunen flere ganger, og bedt om hjelp. Svaret har ikke vært oppløftende. Jeg blir møtt med forståelse, men kommunen sier de er handlingslammet til å gjøre endringer, sier Kim Bertheussen.

Han jobber inntil 60 timer i uka.

– Men det er ikke oss det er synd på, det er pasientene, sier han.

Dersom de også slutter, er det ingen fastleger igjen på senteret. Dersom ingen tar over, må senteret i verste fall legges ned, ifølge Brandsdal.

Fædrelandsvennen har sett korrespondansen mellom legesenteret og kommunen.

Her kommer det fram at legene gjentatte ganger har bedt om ekstra ressurser for å klare å ta unna de 900 pasientene som mangler fastlege.

Kommunen svarer at de mangler handlingsrom for å hjelpe legene som er igjen.

Utdrag fra e-postene som Kim Bertheussen har sendt til kommunen: 13. desember 2021: «Jeg vil igjen understreke at vi ikke har mulighet til å bare ta over 900 pasienter og ivareta de. Det er nesten ufattelig at kommunen mener de ikke har noe å bidra med?? Hvor skal pasientene som ikke har noen fastlege henvende seg?» 16. desember 2021: «Vi har som jeg har nevnt noen ganger nå ikke kapasitet til å overta 900 pasienter og fordele de på 3 gjenværende leger. De fleste fastlegene er overarbeidet og slitne og ønsker å kutte ned lista, vi kan ikke i praksis øke med 300 stk. hver. (...) Kommunen må være forberedt på en situasjon med 900 mennesker som ikke har noen fastlege for ikke-akutte medisinske problemstillinger.» 14. mars 2022: «Med denne mailen ønsker jeg å uttrykke min oppriktige bekymring og informere om at det også er svært aktuelt for meg å si opp min fastlegehjemmel, dersom det ikke kommer noen bærekraftige løsninger på bordet snarest mulig.»

Tom André Aas jobber inntil 70 timer i uka. Også han vurderer en annen jobb.

– Jeg vurderer å si opp min hjemmel, for jeg vil heller jobbe i Vennesla eller Lillesand. Der har de bedre betingelser for fastlegene. Jeg vil heller det, enn å fortsette slik som nå, sier han.

På Monica Øgrey Brandsdals liste er det 900 pasienter. Aas har 1500. Og Bertheussen har 1000. På legehjemmelen de deler, er det 900.

Hvis alle slutter, betyr det at 4300 mister sin fastlege i Vågsbygd.

– Situasjonen er verre enn folk skjønner. Jeg tror ikke engang politikerne forstår hvor ille det er. Fastlegeordningen holder på å rakne. Dette er en varslet krise. Det er fokus på å jobbe med rekruttering av nye fastleger, men jeg mener det er like viktig å jobbe for å beholde fastlegene vi allerede har, sier Brandsdal.

– Vi når ikke fram

De tre fastlegene mener alle at de har bedt om hjelp, men ikke blitt hørt.

– Vi vet at problemet bør løses sentralt, men når det ikke skjer må vi be om hjelp fra våre lokale politikere. Det er eneste måte vi kan bli hørt og forstått, men vi når ikke fram. Våre beskjeder må gjennom så mange ledd at vi tror at beskjeden knapt kommer fram til de som har handlingsrom og rett, sier Brandsdal.

Brede Skaalerud i Kristiansand kommune mener derimot at de har informert politikerne:

– Helseutvalget har vært løpende orientert om situasjonen knyttet til fastlegeutfordringene, svarer han.

– Hvor mye økonomisk støtte har dere bedt om i forhold til fastlegesituasjonen?

– Vi er i dialog med fastlegene v/lokalt samarbeidsutvalg for å søke etablere gode og treffsikre tiltak. Spørsmål eller behov knyttet til økonomi er ikke avklart.

Slik lønnes fastlegene Kommunalt ansatte fastleger: Kommunen utbetaler avtalt lønn, men beholder selv inntektene fra legens arbeid som basistilskudd,. Det er er 642 kroner pr. listepasient per år. (I tillegg får kommunen takster fra Helfo og egenandeler fra pasienten. Takst er det legen får for hver enkelt oppgave. For eksempel er takst for å fjerne en føflekk 119 kroner. Fastleger som arbeider som næringsdrivende: De får basistilskudd fra kommunen, takster fra Helfo og egenandeler fra pasienter. Finansieringen er den samme som den kommunene mottar for fast ansatte leger. Men selvstendig næringsdrivende betaler alle utgifter. Som lokaler, ansatte og utstyr. 8.2-avtale: Fastlegen er selvstendig næringsdrivende, men har inngått en avtale hvor kommunen tar ansvar for hele eller deler av kontordriften inkludert ansettelse av medhjelpere. Kilde: Legeforeningen