VENNESLA: – Vi er i en ustabil situasjon og må forvente oppblomstring som dette. Det handler om at samfunnet åpner opp samtidig som vi ikke er ferdig med vaksinering. Det skaper grobunn for smittespredning, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

De fleste smittetilfellene registreres nå blant unge i skolealder. Dermed øker behovet for stor og omfattende testing.

Det gjennomføres nå massetesting og selvtesting ved flere av skolene i kommunen. Skolene vil informere elever og foresatte om hvordan testingen skal gjennomføres.

14 av de 15 smittetilfellene er i alderen 10 til 19 år, mens det siste er i aldersgruppen 20 til 29 år.

Kommuneoverlegen i Vennesla oppfordrer venndølene til å følge smittevernrådene gjennom hele vinteren, uavhengig om det foreligger pålegg.

– Å vaske hendene og holde avstand på minst én meter er veldig lurt uansett hva slags smitte som er i lufta. Vi får en vinter med korona og mye influensa. Derfor bør alle fortsette med å følge smittevernrådene, sier han.

Kommunen oppfordrer fremdeles etternølere til å la seg vaksinere.