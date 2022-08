Helge var ordfører i Marnardal fra 2007 til 2019. Da Helge gikk av som ordfører i 2019, hadde han 20 år bak seg som lokalpolitiker. Han hadde også flere år bak seg i fylkespolitikken, der han særlig frontet samferdselssaker. Han har vært en ressurs for Arbeiderpartiet.

Ved kommunevalget i 2015 fikk Arbeiderpartiet 44,8 % oppslutning. Det skal Helge ha æren for. I sin siste kommunestyreperiode var Helge også sentral i fellesnemda for nye Lindesnes. Her hadde han rollen som nestleder. Han viet mye tid til å bygge den nye kommunen frem mot 01.01.2020.

Helge sørget for viktige prosjekter i Marnardal. Herunder fiberprosjektet – tanken om at alle innbyggerne i Marnardal skulle få fiber. Gang-/sykkelvei fra Øyslebø til Heddeland. Samt andre trafikksikkerhetstiltak i kommunen.

Helge var utdannet maskiningeniør ved Agder Distriktshøgskole. Han trivdes med tilværelsen som bonde på Lindland. Grønne fingrer hadde han også. Han gledet mange med bilder av sine egendyrkede druer og blomsterbed på Facebook. Blomsterbildene på Helges Facebookprofil, var det sikreste vårtegnet for oss som kjente Helge.

Helge var en politiker som mange av hans ordførerkolleger satte pris på. Han var en mentor for de rundt seg. Selv politikere med flere års fartstid enn Helge selv, søkte råd hos han.

Han var skoleeksempelet på en diplomat. I fare for at ordet «løsningsorientert» blir for klisjé, så var det nettopp dette Helge var. Helge hadde en unik evne til å snekre kompromiss som var lette å omfavne. I Helges kommunestyresal fantes det ikke en «posisjon» eller en «opposisjon». Han var i bunn og grunn ikke opptatt av partitilhørighet. For han var det resultatene som betød noe, ikke hvilken partifarge hver representant hadde.

Dersom det er noe aktive politikere kan lære av Helge, så er det å være i stand til å bygge ned tanken om at det må eksistere en «posisjon» og «opposisjon» i enhver folkevalgt forsamling. Helge ville ha alle i posisjon.

Helge var lett å nå, og han hadde alltid tid til de rundt seg. For oss som kjente Helge, visste vi at han satte pris på å ha ordførerkontoret sitt like ved inngangen til rådhuset i Marnardal. På denne måten var det lett å nå Helge for en prat. Dette var noe Marnardals innbyggere benyttet seg av.

Selv stakk jeg ofte innom for en kjapp prat, da jeg var forbi rådhuset. Den «kjappe» praten endte ofte opp i en totimers prat.

Helge fikk prostatakreft i 2017. Denne ble han frisk av, før han fikk en annen kreftdiagnose september 2020. Fra første stund valgte han å være åpen om kreftdiagnosene og all den elendigheten kreften førte med seg. Hans åpenhet om kreftdiagnosene hjalp mange. For noen år siden fortalte Helge meg om flere henvendelser han hadde fått fra ukjente rundt om i landet, som ikke orket å stå frem med at de levde med prostatakreft. Helge brøt tabuer ved å være så åpen.

I et intervju med Lindesnes Avis i 2017 svarer Helge slik om prostatakreften: «Det er mye tabu knyttet til prostatakreft, og det er nok fordi det er en sykdom som er så nært knyttet opp til kjønn. Men det er sykdom som alle andre, og den rammer like tilfeldig. Jeg er ikke flau for å snakke om det.»

Sitatet over er så riktig, at bare Helge kunne sagt det. Helge slet mye med kreften. Stadige tilbakefall gjorde kreften uhåndterbar til tider. Dette skulle Helge gjerne vært foruten. Omsorgen fra hans nærmeste var helt nødvendig.

Vi kommer til å savne Helge med det store smilet. Smilet som gikk fra øre til øre. Helge hadde et vesen som var umulig å mislike. Rundt han var det alltid varmt. Noen mennesker glemmer man aldri. Helge er et slikt menneske. Helge var ordføreren som til og med kunne stå på hendene.

Takk for gode minner. Takk for du delte av din kunnskap. Vi savner deg. Varme tanker til samboer Doris, hans voksne barn Anne, Monica og Rune, hans barnebarn og øvrig familie.

Minneordet har også vært publisert i Lindesnes