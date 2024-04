– Politiet etterforsker fortsatt saken med full styrke. Det er ingen som er mistenkt i saken. Vi jobber med å tegne oss et bilde av avhendelsesforløpet, basert på blant annet vitneavhør, gjennomgang av et omfattende videomateriale og tekniske undersøkelser fra åstedet, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt torsdag morgen.

Avdøde var ansatt ved Boots apotek i Arendal sentrum, der hun ble funnet.

Kan være tilfeldig offer

Administrerende direktør Kathrine Mehlin i Boots apotek har tidligere uttalt til Fædrelandsvennen at de har mistet en veldig nær kollega og god ansatt. Apotekkjedens kriseteam reiste etter hendelsen til Arendal for å ivareta ansatte og berørte.

Politiet har uttalt at de ikke utelukker at kvinnen var et tilfeldig offer.

– Basert på foreløpig informasjon kan det ikke utelukkes at avdøde er et tilfeldig offer. Politiet jobber med full styrke for å avklare dette, sa politiadvokat Vanja Bruvoll onsdag.

Økt beredskap

For å ivareta innbyggernes sikkerhet har politiet økt sin tilstedeværelse i Arendal. Folk er bedt å ha lav terskel for å ta kontakt med politiet.

– Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon. Saken har naturligvis høyeste prioritet for politiet og etterforskes med alle tilgjengelige ressurser, sier stabssjef Vidar Arnesen ved Agder politidistrikt.

Oppdateres.