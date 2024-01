AGDER: – Det er lys i tunnelen. Utover kvelden og natta skal vinden løye. Nedbøren vil være så godt som borte, sier avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen til Fædrelandsvennen.

Onsdag ettermiddag var veivesenet i møte med politiet, Meteorologisk institutt, politiet, fylkeskommunen og andre aktører.

Fædrelandsvennen snakket med Hansen rett etter møtet.

– Vi har lyst til å takke trafikantene. Vi merket en markant nedgang i trafikken etter gårsdagens oppfordring om å la bilen stå. Hadde ikke dine lesere og alle andre fulgt vår innstendige bønn, så hadde vi slitt mye mer, sier Hansen.

Det siste døgnet har særlig vinden skapt problemer for brøytemannskapene. Den førte til at flere av- og påkjøringsfelt langs E18 ble fylt med snø.

– Vi har kjørt vel så mye snøfreser som brøytebil. Politiet har vært tydelige på at rampene må ryddes, sier Hansen.

– Er ikke i mål

Han opplyser at snøryddingen fortsetter for fullt.

– Vi er ikke i mål ennå. Vi er veldig avhengig av at det blir få bilister langs veien i morgen også, sier Hansen.

Hansen tør ikke utelukke at E18 kan bli stengt, slik det ble advart om tirsdag, men onsdag ettermiddag ser det ikke ut til at det vil bli nødvendig.

– Vi har laget en plan hvis det skulle bli sånn, men muligheten for det er mindre nå, sier Hansen klokka 14.20 onsdag.

Under har vi samlet de viktigste meldingene fra det siste døgnet.

Skoler holdes stengt på grunn av snømengdene. Her fra KKG onsdag. Foto: Anders Mjaaland

Været

Det oransje farevarselet for svært mye snø avsluttes onsdag klokka 19. Det er ventet ytterligere 5–10 centimeter snø onsdag.

Ifølge meteorolog Per Egil Haga er det lite sannsynlig at farevarselet forlenges.

– Været vil nok ikke skape noen nye utfordringer, dersom man rydder vekk det som har vært, sier Haga til Fædrelandsvennen onsdag.

Brøyting

E18 og E39 er åpne for trafikk, men det tar lengre tid å komme fram enn vanlig. Kraftig vind gjør at snøen samler seg på av- og påkjøringsramper.

Onsdag ble E18 stengt i en periode ved Lillesand, mens det pågikk bilberging.

I Kristiansand håper kommunen å komme i gang med brøyting av gang- og sykkelstier som har vært uframkommelig de siste dagene.

– Bussruter har førsteprioritet etterfulgt av boligveier og sykkelstier, opplyser Glen Allan Eikeland i Ingeniørvesenet.

Statens vegvesen ber kjørende være oppmerksomme på fotgjengere i veibanen. Se også opp for skigåere.

Ubrøytede fortau gjør at bilister må være oppmerksomme på fotgjengere i veibanen. Og skigåere, som her i Sørlandsparken onsdag. Foto: Kjetil Nygaard

Skoler

Skolene er onsdag stengt i Kristiansand, Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Tvedestrand og Risør. I Kristiansand blir skolene også holdt stengt torsdag. I Grimstad holdes skolen stengt resten av uka.

Folk oppfordres til å holde barna hjemme fra barnehage og SFO også torsdag.

– Det gis et dagstilbud til de som har kritiske samfunnsfunksjoner – primært innen helse og de som har viktige funksjoner i forbindelse med håndtering av værsituasjonen, opplyser Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune har samlet viktig informasjon her.

I Vennesla er skolene fremdeles åpne. Kommunen opplyser til Fædrelandsvennen at det er hentet inn busser til skoleskyss onsdag. Hva som skjer torsdag er uvisst.

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten i Kristiansand har onsdag fått bistand fra Sivilforsvaret, Røde Kors og brannvesenet.

– Hensikten er å sikre framkommeligheten hjem til folk som trenger nødvendig helsehjelp, sier Mette Brevigh Nilsen, kommunalsjef for hjemmetjenester og rehabilitering i Kristiansand kommune.

Hun opplyser at det er vanskelig å komme fram overalt. Brukere som har størst behov for hjelp blir prioritert.

– De brukerne som blir berørt vil bli varslet, sier Nilsen.

Snømengdene gjør det vanskelig å frakte varer til butikken. Onsdag var Kiwi Torvet nær tomme for brød og melk. Her er kjøpmann Knud Erik Møller Sæverud i samtale med Tine Meierier. Foto: Eivind Kristensen

Butikker og matvarer

En rekke butikker i Kristiansand har valgt å holde stengt onsdag. Årsaken er blant annet at det er vanskelig og utrygt for ansatte å komme seg på jobb.

ASKO kjører ikke ut matvarer til dagligvarebutikkene onsdag. Ifølge fylkesberedskapssjef Yngve Årøy har selskapet opplyst at det ikke vurderer dette som kritisk.

Hos Kiwi Torvet i Kristiansand var hyllene nær tomme for brød og melk onsdag.

Årøy ber folk sørge for å ha et beredskapslager hjemme, samt hjelpe andre som trenger det.

Søppeltømming

Avfall Sør har stanset innsamlingen av husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla.

– Kunden vil motta SMS fra Avfall Sør om nytt hentetidspunkt, opplyser Avfall Sør på sin hjemmeside.

Selskapet ber om at dunkene ikke settes ut til veien, slik at de står i veien for brøytebilen.

Agder renovasjon, som henter avfall i Arendal og Grimstad, har også parkert sine biler.

– Henting av avfall vil ikke bli utført onsdag og torsdag denne uka. Vi satser på å være i gang igjen på fredag, hvis veiene da er framkommelige, opplyser selskapet på sine nettsider.

Snømengdene gjør det vanskelig for søppeltømmerne å komme fram. Her fra doktor Rohdes vei i Søgne. Foto: Norsk Gjenvinning Renovasjon

Strømbrudd

Det er onsdag flere hundre som er uten strøm i Agder, hovedsakelig i kystnære strøk.

– Det er trær og vegetasjon som faller over linjene, på grunn av mye snø og kraftig vind, sier pressekontakt i Glitre Nett, Audun Brekke Sandhaug.

Feilene rettes fortløpende. Sandhaug opplyser at mye snø gjør det vanskelig for montørene å komme seg fram, både langs veien og i terrenget.

Kollektivtrafikk

Onsdag besluttet Agder kollektivtrafikk at all busstrafikk innstilles i Kristiansand på ubestemt tid.

– Alle bussene vil stå stille fram til veiene er forsvarlig ryddet, sier administrerende direktør Siv Wiken i AKT til Fædrelandsvennen.

Busselskapet vil prioritere transport til og fra Sørlandet sykehus. Hvordan dette skal løses var onsdag uklart.

I Arendal er det kun linje 105 og 150 som kjører. I de øvrige kommunene i Agder går bussene som vanlig, men det kan oppstå forsinkelser.

All busstrafikk er innstilt i Kristiansand. Foto: Christian Stenbek Østtveit

På sine hjemmesider skriver AKT at det kan forventes store forsinkelser på flere ruter: