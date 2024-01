Det skriver Forsvarets forum.

Årsaken er prognosene for undervisningsbygg på Værnes.

Forsvarsdepartementet har endret kravet om å legge ned Kjevik fra utgangen av 2025 til utgangen av 2026. Det forteller forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i et skriftlig svar i Stortinget fredag.

Grunnen er ifølge ministeren at nye prognoser for undervisningsbygg for Luftforsvarets tekniske skole ikke vil være ferdige før i 2026.

– Ved å utsette flyttedatoen vil regjeringen sørge for gode nok undervisningsfasiliteter på Værnes før flyttingen, og unngå å bruke midlertidige fasiliteter, skriver Gram.

I tillegg skriver forsvarsministeren at dette vil gi personellet som flyttingen påvirker «en tydelig og avklart planhorisont».

Flytting i gang

Den militære virksomheten i Agder ligger på Kjevik, med blant annet hovedkvarteret til Luftforsvarets skolesenter (LS), Luftforsvarets spesialistskole (LSS) og Luftforsvarets tekniske skole (LTSK).

Luftforsvarets skolesenter på Kjevik ble i 2016 vedtatt i Stortinget at skulle legges ned og flyttes til Værnes. Til tross for politisk kamp for å bevare skolesenteret, er flyttingen i gang.

Stortinget har opprinnelig vedtatt at Luftforsvarets skolesenter skal flytte til Værnes innen utgangen av 2025, og LLS skal starte opp driften på Værnes etter årsskiftet.

Da forsvarssjef Eirik Kristoffersen besøkte Kjevik i juni i år, fortalte han imidlertid til Fædrelandsvennen at det kan komme annen militær aktivitet til området. Og nå er altså kravet om fullført flytting utsatt ett år.

– Skjevt ut

Forsvarsministerens svar i Stortinget fredag skal, ifølge Forsvarets forum ha blitt fremprovosert av et skriftlig spørsmål fra SVs Ingrid Fiskaa, som er medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Fiskaa spurte hva som hittil faktisk var flyttet fra Kjevik til Værnes.

– Fremdriften ser heller ikke ut til å gå som planlagt, samtidig som flyttevedtaket har fått flere negative konsekvenser, skrev hun.

Og la til:

– Hele prosessen ser altså ut til å komme skjevt ut, og er preget av dårlig styring og planlegging, skrev hun.

– Klok avgjørelse

Morten Erik Svendsen Hougen, skolesjef for den teknisk skolen på Kjevik, mener beslutningen om å utsette er klok og er den eneste rimelige muligheten frem til nytt skolebygg og forlegning er på plass på Værnes.

– Gitt Luftforsvarets kompetansebehov vil det ikke være mulig å flytte skolen før dekkende EBA (eiendom, bygg og anlegg) er på plass. Tydelighet gir bedre plangrunnlag og bedre forutsetninger for fremtidige leveranser for skolen, sier han til Forsvarets forum.