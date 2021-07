Tilbyr vaksine til studenter

KRISTIANSAND: – Vi er veldig glade for å ønske både gamle og nye studenter velkommen tilbake til byen. For å gjøre studiestarten tryggest mulig for dem, vil vi være tidlig ute med å tilby alle muligheter til å vaksinere seg mot korona, sier ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland.

Ordføreren ønsker at alle studentene, enten de har fått første dose eller ikke tatt vaksine enda, benytter seg av denne muligheten.

Man kan registrere seg for vaksine på Kristiansand kommunes nettsider, enten man har tatt første dose i hjemkommunen sin eller om man ikke har begynt på vaksinen enda. Når man er registrert, vil man i løpet av kort tid få en SMS med innkalling til vaksinasjon.

Studenter som kommer fra Kristiansand og som skal reise ut av byen for å studere i andre kommuner kan også vaksinere seg her. Man kan komme på drop-in eller ringe til vaksinasjonssenteret for time.