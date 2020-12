Forlater koalisjonen over pengestøtte til skeive

Einar Christensen i Partiet de Kristne under fylkestinget på Ernst Hotel tirsdag. Foto: Jacob J. Buchard

Det er stort flertall i fylkestinget for å bevilge en million kroner til arbeidet for skeives rettigheter ved UiA. Partiet de Kristne kaller det «senter for kjønnsforvirring», og brøyt ut av koalisjonen da de ikke fikk stanset bevilgningen.

