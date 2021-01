– Sørlandsbanen må oppgraderes, sier Thore Westermoen (t.v) og Terje Damman i det et godstog suser forbi på Marnardal stasjon i Lindesnes. De to tidligere fylkesordførerne har gått sammen med fem andre tidligere kolleger om et brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide, der de ber om en plan for modernisering av fjerntogstrekningene. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen