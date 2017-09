Politiutrykning etter melding om planlagt masseslagsmål

KRISTIANSAND: – Vi mener å ha avverget et planlagt masseslagsmål, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

Han opplyser at en melding om en slåsskamp på Tangen videregående skole er spredt gjennom sosiale medier. Her skal det ha kommet fram at en navngitt person skulle «ta» en annen navngitt person i storefri mandag.

– Dette spredde seg raskt i sosiale medier, og politiet fikk meldinger om at flere hundre personer skulle samles på skolen for å se eller delta i slåssingen. Vi rykket ut med de patruljene vi hadde tilgjengelig, sier Klausen.

Da politiet ankom Tangen-området klokken 11.10 fikk de kontroll på en person som på sosiale medier ble presentert som den som skulle ta et oppgjør med den andre personen.

– Han er 17-år, og er bortvist fra området, sier Klausen.

Gutten som skulle tas, er kjørt hjem til foreldrene sine.

Politiet anslår at flere hundre ungdommer fra flere skoler og miljøer var samlet på Tangen. Etter at politiet ankom, løste mengden seg opp, men en hard kjerne på vel 50 ungdommer ble igjen.

– Dette er et problem som foreldre og skolen nå må sette inn ressurser på å forebygge, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen.

Saken oppdateres.