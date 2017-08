Politiloggen 9. august

KRISTIANSAND: Tatt med hasj

01.14: En mann ble anmeldt for besittelse av en mindre mengde med hasj i Kristiansand sentrum.

GRIMSTAD: Byggestøy midt på natta

01.06: Klage på støy fra en byggeplass som forstyrrer nattero. Politiet var i kontakt med entreprenør som avsluttet arbeidet.

KRISTIANSAND: Politibåten med kontroll

00.00: Politiet kontrollerte 13 båter. Et forenklet forelegg for manglende flyteplagg ble gitt. En anmeldt for kjøring i påvirket tilstand.

ARENDAL: Rådyr og elg påkjørt

00.00: Et rådyr ble påkjørt på E 18 Arendal. Samme tid meldte også politiet at en elg ble påkjørt på Tromøya. Viltnemnda ble varslet ved begge tilfellene.