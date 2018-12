Hennig-Olsen Is investerer 350 millioner kroner

Det bobler, syder og ryker på toppen av iskremprodusenten Hennig-Olsen Is sitt nye, spesialbygde anlegg som nå er under innkjøring. Bedriften investerer totalt 350 millioner kroner de neste årene for å møte konkurransen fra de store aktørene i markedet.