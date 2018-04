IVELAND: Fredag kveld gikk tidligere partileder Åslaug Haga ut i VG og krevde at nestleder Ola Borten Moe suspenderes fra partiet inntil videre. Hun krever også suspensajon av de andre som var med på den berømte hytteturen for to år siden.

Haga krever hard lut

Haga sier at det nå må brukes muskler for å få løst saken.

Etter badstu og mye alkohol ble messenger-meldingen «Vi har lyst på fitta di», sendt klokken 00.25 natt til den 21. februar 2016 fra mobilen til tidligere statssekretær Morten Søberg (49).

Søberg avviser at han har sendt meldingen, og han blir trodd på det av Liv Signe Navarsete. Påstanden er at noen andre har brukt hans mobil, mens han var på toalettet.

– Dette er en meget stygg og opprørende sak. Når Liv Signe tar belastningen med å stå i denne saken offentlig, så «tar hun en for laget» - for alle jenter som har fått grovt seksualiserte meldinger, sier Haga til VG.

Iveland-ordfører Gro-Anita Mykjåland er den fremste senterpartipolitikeren fra Agder. Hun sitter i partiets sentralstyre og liker dårlig at flere og flere i partiet bruker media for å fortelle hva de mener om sex-saken som rir partiet som en mare.

– Media har fråtset

Fredag kveld sier Mykjåland dette til Fædrelandsvennen:

– Media har fråtset nok i denne saken, og nå er det på tide å ta dette internt.

– Mener du saken ikke er så alvorlig?

– Saken er alvorlig, men av respekt både for varsler og de det varsles mot, må vi løse denne saken i partiet, ikke gjennom utspill i media. Vi skal ha sentralstyremøte mandag kveld, svarer Mykjåland.

– Har du opplevd ukultur i partiet rundt seksuell trakassering?

– Nei, aldri av partifolk og aldri i partisammenheng, svarer Gro-Anita Mykjåland.

Hun sier at det er generalsekretæren som har ansvar i varsler-saken og at det nå er viktig å håndtere saken slik den skal håndteres. Omtrent det samme sier nestleder Ola Borten Moe til VG.

Mykjåland sier hun har full forståelse for at Liv Signe Navarsete forklarte seg om saken i media etter de første oppslagene i Nationen. Hun har mindre forståelse for at Haga går ut, men hun vil helst ikke karakterisere utspillet.

– Når du rører i dassen....

Det vil derimot Sps siste fylkesordfører fra Agder, Jon Fløistad, som nylig fylte 80 år:

– Når du tar en staur og rører i dassen, får du vond lukt. Nå synes jeg flere bør roe ned litt.

– Avdramatiserer du nå meldingen til Navarsete?

– Nei, jeg synes hyttegjengen skal være mannfolk nok til å ta ansvar og fortelle hva som er skjedd. Men dette er fyllerør, og sånn er det. Det er selvsagt totalt uakseptabelt, men det er fyllerør, sier Fløistad.

Borten Moe reagerer

Ola Borten Moe reagerer sterkt på Åslaug Hagas utspill og sier dette til VG:

– Jeg oppfatter dette som et lite konstruktivt bidrag fra en avgått partileder i en svært krevende sak for mange enkeltpersoner og partiet som sådan, sier Sp-nestlederen, som mener kollektiv avstraffelse ikke hører hjemme i den siviliserte del av verden.