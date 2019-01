Mann tiltalt for seksuelt misbruk av flyktning

Ifølge tiltalen ble den 17 år gamle gutten lovet en jobb i firmaet mannen eier. Mannen skal deretter ha misbrukt sin stilling som sjef til å skaffe seg seksuell kontakt med gutten, skriver Agderposten.

To og et halvt år senere dro forretningsmannen fra Aust-Agder sammen med flyktningen til en annen norsk by på opplæringstur. Også her skal han ifølge tiltalen ha misbrukt tillitsforholdet for å oppnå seksuell kontakt med gutten på hotellet de begge bodde på.

Mannen er også tiltalt for å ha vist pornografisk materiale på kontoret sitt til en annen flyktning uten at vedkommende hadde samtykket til dette.