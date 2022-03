KRISTIANSAND: I akuttmottak som ble opprettet rundt omkring på Sørlandet står sengene tomme. Flyktningstrømmen fra Ukraina har ikke ennå preget Sørlandet.

– Mottakene blir tatt i bruk etter hvert som det kommer flere. Vi ser for oss at det kommer ganske mange inn i landet. At det er tomme senger i dag betyr ingenting, sier regiondirektør i UDI, Tormod Stavenes.

Han forteller at en av grunnene er at de fleste flyktningene som ankommer Norge, bosetter seg privat og unngår å måtte innom asylmottak.

Jobbtilbud til ukrainere

Dette bekrefter John Henry Nøsen fra Grimstad, som sammen med tidligere politiker Tor Utsogn var med på å hente ukrainske flyktninger til Norge på privat initiativ.

Ukrainske Tymofii, Erika, Sofiia, Oleksandra, Liliia og Olena, hentet til Kristiansand av bl.a. Tor Utsogn og John Henry Nøsen, blir innkvartert hos private. Foto: Privat

– Vi ønsker ikke å unngå det offentlige, men vil slippe mottakssenteret når det lar seg gjøre, sier han til Fædrelandsvennen.

Dette kan ifølge Nøsen både spare flyktninger flere negative opplevelser, og framskynde integreringsprosessen.

– De har vært gjennom mye tøft. Det å være plassert på et mottak med mange hundre andre kan påvirke dem negativt, forklarer han.

– Alle voksne har fått tilbud om jobb på Sørlandet og er klare til å begynne. De venter bare på arbeidstillatelse, legger han til.

For å få til dette, må flyktningene registrere seg hos politiet.

– Vi har sendt inn opplysninger og venter på innkalling. Men dette går litt treigt, synes jeg, sier Nøsen.

Fra venstre: overlege Willey Olsson, bussjåfør Poul Rosseland, Tor Utsogn og prosjektkoordinator John Henry Nøsen på vei til å hete flyktninger i Ukraina. Foto: Privat

Har kapasitet

– Vi har registrert 137 asylsøkere her i Agder, og 81 som er ankommet fylket og venter på innkalling, sier Per Juell Larsen, leder av felles enhet for forvaltning, utlending og sivil rettspleie ved Agder politidistrikt.

– Vi kaller inn fortløpende og behandler 12–13 søknader per dag.

Han mener at tempoet er bra, og at ved større trykk kan det hentes ekstra ressurser.

Hittil skal Agder politidistrikt ha registrert flest flyktninger i Norge.

De som ikke er innkvartert privat, kan ved registrering bo i mottaket som er etablert i Thon Hotell Parken. Hundre rom er satt til disposisjon.

Tormod Stavenes, regiondirektør for regionkontor Sør i UDI, på talerstolen i bystyresalen onsdag 9. mars. Foto: Tormod Flem Vegge

– Vi har hittil hatt rett i underkant av 20 gjester fra Ukraina, sier hotellsjef Anne Lene Kallstøl-Honnemyr.

Etter registrering skal flyktninger flytte videre – primært til et asylmottak. Dette har derimot ikke vært et populært valg på Sørlandet.

Viktig å registrere

– Ukrainere har 90 dagers visumfrihet i Norge. På grunn av krigen kan de som kommer hit frivillig bli her lenger, forklarer Tormod Stavenes.

– Likevel anbefaler vi dem sterkt å registrere seg som asylsøkere for å få tilgang til velferdsordninger, understreker han.

Tone Kylland, kommunalsjef i Helsefremming og inkludering ved Kristiansand kommune, forklarer:

– Mange som kommer hit har en tilknytning til byen fra før. De kan bo privat frem til de får tilbud om et mottak eller blir bosatt i en kommune, sier hun.

Familien Dugin kom til Kristiansand på egen initiativ, og ønsker å bli i kommunen der Vitaliy Dugin allerede har jobb. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Det er foreløpig ikke avklart om de som nå er innkvartert i Kristiansand får bosette seg i byen.

– Når søknaden er behandlet, får de beskjed om hvor de skal bosette seg. Men dette er fullstendig opp til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, understreker Kylland.

– Myndighetene bør være glade

De som ikke kommer til familie og venner i Kristiansand, blir tatt hånd om av private som henter dem.

– Vi ønsker å jobbe tett med de offentlige, men de har spilleregler som vi slipper å forholde oss til, sier John Henry Nøsen.

– Jeg håper at det ikke kommer til å ta lang tid å få arbeidstillatelse. Det sparer våre sparepenger og utgifter for myndighetene.

Han uttaler seg også kritisk om myndighetenes råd om å ikke hente folk på privat initiativ.

– De bør være glade for at vi bidrar og gjør, med vårt engasjement, prosessen eklere og raskere, fastslår Nøsen.