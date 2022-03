KRISTIANSAND: - Det blir helt enormt når det er vår første avstandsfrie festival på to år. Bare Facebook-arrangementet er nådd av nærmere 230.000 personer, sier markedsansvarlig Morten Johansen fornøyd til Fædrelandsvennen.

Konseptet går inn i sitt tiende år. Men på grunn av pandemien måtte de legge de fleste mat-arrangementer på is.

Nå merker de at sørlendinger er sultne på å spise ute og være sosiale, uten restriksjoner.

Sjekk hele menyen nederst i saken!

Sulten på byliv

Spise ute uka drives av Henning Ross Vestavik (f.v), Stine Therese Edvardsen og Morten Johansen. Foto: Damares Stenbakk

– Vi ønsker å samle folk til en opplevelse. Endelig være sosiale, spise god mat og prøve noe nytt. Dette arrangerer vi for å gjøre Kristiansand til en bedre by, sier konseptansvarlig Henning Ross Vestavik.

De håper dette vil få en opptur for byens restauranter etter en pandemi som har gått sterkt utover restaurantbransjen.

– Det har vært et savn å gå ut og spise sammen. Vi så under nedstengningene at med en gang det åpnet opp var folk ute med en gang. Nå skal vi vise hva Kristiansand har by på, hvor det attpåtil har kommet nye spennende steder, fortsetter Ross Vestavik.

Derfor satser de nå på at sørlendinger er ekstra sultne på å bruke byens restauranter neste uke når Spis ute uka braker løs fra mandag. Det hele varer fra 7. - 13. mars.

I år står 45 spisesteder i Kristiansand på årets menyoversikt, med hovedretter priset til 100, 125 og 150 kroner.

45 spisesteder i Kristiansand er med på årets Spis ute uka. Foto: Damares Stenbakk

Her er menyen