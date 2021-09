Ropstad meldte flytting fra gutterommet først i fjor. Derfor fikk han gratis bolig fra Stortinget.

Kjell Ingolf Ropstad hadde bare vært statsråd i ti dager da han tok med sjefen hjem til mor og far på Moisund i Agder.

Med pressen på slep viste han statsminister Erna Solberg barndomsbildene som hang på veggen. Hun hadde med seg en stor bukett med blomster til den nye barne- og familieministerens foreldre. De hadde på sin side disket opp med kaffe og kaker.

Besøket ble omtalt i flere medier. Det som ikke sto, var at det egentlig ikke bare var et besøk til Ropstads foreldre. På papiret bodde også statsråden selv her.

I dag kan Aftenposten avsløre at Kjell Ingolf Ropstad (36) ikke meldte flytting hjemmefra før i november i fjor. Dette til tross for at han har eid halvparten av en tomannsbolig en drøy halvtime fra Oslo. På denne måten har KrF-lederen sikret seg gratis bolig i hovedstaden i ti år. Regningen har gått til Stortinget.

– Jeg kan forstå at ordningen kan oppfattes som urettferdig, sier Ropstad.

Previous Next 1

2

3

4

5

Fikk først nei

Stortinget eier til sammen 143 leiligheter i Oslo. De deles ut til folkevalgte som pendler mellom hjemstedet og Stortinget. Det stilles ett enkelt krav: Politikeren må være folkeregistrert eller faktisk bosatt et stykke unna Stortinget.

Grensen går ved 40 kilometer. Det vil si at politikere som bor på Kløfta, i Ski eller i utkanten av Drammen, ikke har rett til å få dekket bolig i Oslo.

– Ordningen er ment å dekke et reelt behov for pendlerbolig, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen.

Kjell Ingolf Ropstad ble valgt inn på Stortinget i 2009. Da bodde han i kollektiv i Gamlebyen i Oslo. Det var Ropstad som eide leiligheten. Han sier broren var medlåntager, men det ble ikke tinglyst.

De tre andre rommene ble leid ut til kompiser.

– Jeg kjøpte den fordi jeg så for meg at jeg kanskje skulle bo i Oslo en stund, sier han.

På grunn av denne leiligheten fikk Ropstad først nei til pendlerbolig fra Stortinget. Så ble den solgt.

Ropstad avviser at han solgte leiligheten i Gamlebyen for å få rett til pendlerbolig. Han sier leiligheten måtte selges fordi broren måtte frigjøre sin kapital.

Kjøpte hus en halvtime fra Stortinget

Det skjedde mye i Kjell Ingolf Ropstads liv høsten 2009. Han kom inn på Stortinget, ble kjæreste med sin fremtidige kone og overtok nøklene til en nybygd tomannsbolig i Lillestrøm kommune. Søsteren hans hadde kjøpt den andre halvparten.

Hver halvpart er på 150 kvadratmeter, har fem soverom og tre bad. Huset ligger 29 kilometer fra Stortinget.

Ropstad sier planen var at de to søsknene skulle etablere seg der med hver sin familie. Men han og kjæresten flyttet aldri inn i tomannsboligen.

I stedet flyttet han inn i en treroms på 72 kvadratmeter på Skøyen i Oslo. Den var betalt av Stortinget.

Nå som leiligheten i Gamlebyen var solgt, hadde han krav på det. Ropstad var nemlig fremdeles folkeregistrert hos mor og far på Sørlandet. Barndomshjemmet ligger 346 kilometer fra Oslo.

Dermed kunne Ropstad i tråd med reglementet kreve fri pendlerbolig fra Stortinget. For Stortinget hadde det ingen betydning at han samtidig eide en halvpart av en tomannsbolig en drøy halvtime fra hovedstaden. De la til grunn hans forklaring om at han ikke kom til å flytte inn der.

Aldri eid bolig i Agder

Hensikten med Stortingets leiligheter er å gi politikere som pendler fra et annet sted i landet, et sted å bo når de er på jobb på Stortinget.

Staten dekker alle kostnader ved boligen. Poenget er at politikere ikke skal ha ekstra utgifter til bolig når vervet krever at de er i Oslo, bekrefter Marianne Andreassen.

Politikere som er å anse som pendlere, får også dekket hjemreise hver uke. Det sikrer både at de får treffe familien og pleie kontakten med velgerne.

En vanlig pendler må som hovedregel betale skatt av fordelen det innebærer å få dekket bolig av jobben. Det slipper politikere, så lenge de disponerer bolig på hjemstedet.

Kjell Ingolf Ropstad har vært innvalgt på Stortinget fra Aust-Agder siden 2009. Han har aldri eid bolig der. Likevel har han vært regnet som pendler og nytt av de godene det fører med seg. Hvordan har det skjedd?

Vis fakta ↓ Kjell Ingolf Ropstad Kjell Ingolf Ropstad (36) har vokst opp på Moisund i Aust-Agder. Begynte sin politiske karriere i Evje og Hornnes kommunestyre i 2003. Satt i fylkestinget til 2009. Ble nestleder og senere leder i KrFs ungdomsparti. Møtte første gang på Stortinget i 2007 som vara. Valgt inn som fast representant fra Aust-Agder siden 2009. Gikk inn i ledelsen i KrF i 2017 og tok over som partileder etter Knut Arild Hareide i 2019. Barne- og familieminister siden 22. januar 2019. Gift med Arnbjørg. De har to barn født i 2016 og 2019.

Unntak for gutterom

Svaret finnes i et dokument fra 1997. Da slo Finansdepartementet fast at en stortingsrepresentant som ikke har egen bolig på hjemstedet, kan være folkeregistrert hos sine foreldre og få de samme fordelene som en pendler.

«Det avgjørende vil være om representanten har adgang til å bruke foreldrehjemmet til overnatting og opphold når det passer ham å besøke distriktet, og ikke er avhengig av invitasjon eller samtykke fra foreldrene hver gang han kommer», heter det i uttalelsen.

Det er dette unntaket Ropstad har benyttet seg av. Han sier han fremdeles har et eget rom i foreldrenes hus og har fri tilgang der.

– De vil helst ha meg mest mulig hjemme. Jeg varsler dem stort sett i forkant, men jeg kommer som jeg vil.

Han har ikke betalt leie eller dekket noen andre utgifter i huset. Når han har reist dit, har han som regel kombinert det med møter eller besøk i rollen som representant. Ropstad anslår at han har pendlet hjem én gang annenhver måned.

– Jeg har nok ikke reist så mye som én gang pr. uke, men jeg har jo vært mye på Sørlandet. Spesielt i starten. Litt mindre etter at jeg ble statsråd selvsagt.

– Synes du det er rimelig at det offentlige skal stille fri bolig til disposisjon for en voksen mann som har kone og barn, fordi du formelt sett er bosatt hos mor og far?

– Jeg kan forstå at ordningen kan oppfattes som urettferdig. Hvis presidentskapet ønsker å gå gjennom ordningen, så er ikke det meg imot. Reglene for stortingspolitikere må også stå i forhold til hva folk flest må forholde seg til av regler.

Aftenposten har undersøkt de andre statsrådene i dagens regjering. Ingen av de andre har benyttet seg av gutterom-unntaket samtidig som de har sittet rundt kongens bord. Ropstad er også den eneste av dagens partiledere som har vært registrert hos foreldrene mens han har ledet partiet.

Leide ut tomannsboligen

Gratis bolig, hjemreiser og null skatt på fordelen av fri bolig er ikke det eneste Ropstad har oppnådd. Han har også leid ut tomannsboligen i Lillestrøm kommune. Den har hybel med egen inngang i underetasjen. Ropstad kunne derfor leie ut to enheter.

Under intervjuet til denne saken sa statsråden at han eide boligen alene, men at broren håndterte utleie og vedlikehold. I etterkant har Ropstad opplyst at broren i 2010 også kjøpte seg inn i boligen. Heller ikke dette ble tinglyst.

KrF-lederen og broren skal ha delt likt på leieinntektene. Ropstad sier hans andel i løpet av fem år var på 488.600 kroner før skatt. Han presiserer at han har hatt utgifter på tomannsboligen og betalt skatt av leien.

Samtidig har han selv sittet i en leilighet som det offentlige betaler for.

Hvorfor bodde han ikke bare i tomannsboligen selv?

– Det var hele tiden opp til vurdering. Det var derfor vi leide ut og ikke solgte. Så kom vi etter hvert frem til at vi ikke ønsket å etablere oss der. Det var en felles beslutning, sier Ropstad.

Etter fem år, våren 2015, ble tomannsboligen solgt. «En perfekt bolig for en småbarnsfamilie som ønsker å bo i trygge og rolige omgivelser», het det i prospektet.

Ropstad sier han bare tjente 300.000 kroner på salget. Han kjøpte ikke ny bolig. Planen var å flytte til Sørlandet etter stortingsperioden.

Han og kona fortsatte å bo i en av Stortingets pendlerboliger. Det ble aldri noe av flyttingen til Sørlandet. I stedet investerte Ropstad i en hyttetomt på Jevnaker og en Tesla.

Vis fakta ↓ Stortingets pendlerboliger Stortinget eier til sammen 143 leiligheter i Oslo. De deles ut til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget. Det er ikke et kriterium at representanten eier egen bolig på hjemstedet. Stortingsrepresentanten kan f.eks. være folkeregistrert hos sine foreldre og likevel ha rett til pendlerbolig. Stortinget dekker alle kostnader ved leiligheten. De er møblerte, inkludert strøm, TV, internett, oppvarming og vaktmestertjenester. Politikerens familie kan også bo i leiligheten. Representanter som disponerer bolig på hjemstedet, slipper å betale skatt for fordelen av fri bolig gjennom jobben.

Har fått disse godene

KrF-lederen har fått en rekke goder ved å unngå å melde flytting hjemmefra. Han har:

Fått gratis bolig for seg selv, kone og barn gjennom Stortinget.

Sluppet å betale skatt av fordelen ved fri bolig.

Hatt muligheten til gratis reise til foreldrene i Agder én gang i uken.

Ikke hatt utgifter til egen bolig på hjemstedet.

488.000 kroner i leieinntekter (før skatt) fra tomannsboligen i Lillestrøm kommune.

300.000 kroner i avkastning etter salget av tomannsboligen.

Ropstad avviser at han ikke har meldt flytting for å få rett til pendlerbolig. Han sier han ikke har utnyttet reglene bevisst.

– Samtidig er jeg veldig takknemlig for å ha hatt muligheten til å bo sentralt i Oslo i tilknytning til jobb.

Statsråden sier han har vært opptatt av å følge reglene og var i dialog med Stortinget for å forsikre seg om at alt var i orden.

– Stortingspolitikere har gode ordninger. Selv om jeg har holdt meg til reglene, kan folk oppfatte denne saken som negativ. Jeg synes jo det er kjedelig at det blir stilt spørsmål ved hvordan jeg har disponert boligene, sier han.

Professor: Reglene bør revideres

Guttorm Schjelderup er professor i samfunnsøkonomi ved NHH. Han mener saken reiser spørsmål om utformingen av reglene for pendlerboliger.

– Tilgangen til gratis bolig gjennom Stortinget gir incentiver til å beholde folkeregistrering i hjemkommunen, selv når man reelt sett har flyttet til Oslo. Dette er en vanskelig gråsone, sier han.

Professoren presiserer at han synes intensjonen bak ordningen er god. Stortingsrepresentanter forventes å beholde sin folkeregistrerte adresse i hjemkommunen i større grad enn andre, påpeker han.

– Men reglene innbyr til personlig skjønn. Og de økonomiske incentivene bak ordningen er så sterke at skjønnet kan komme i konflikt med realitetene. Derfor burde reglene revideres slik at rommet for personlig skjønn innskrenkes.

Åge Johnsen er professor i offentlig politikk. Han er enig i at Stortinget bør se gjennom regelverket eller anvendelsen av dette på nytt.

– Dersom dette skulle vise seg å være utnyttelse av regelverket, er det noe som kan skade folks tillit til folkevalgte.

Bor nå på Nordstrand

Siden 2010 har Ropstad bodd i tre ulike pendlerboliger betalt av Stortinget. Han har rukket å sitte på Løvebakken i elleve år, blitt KrF-leder, giftet seg, fått to barn og blitt barne- og familieminister.

Da han ble statsråd, var det Statsministerens kontor (SMK) som tok over regningen. De leier leiligheter av Stortinget til pendlere i politisk ledelse. Nå er det slutt på Ropstads pendlerstatus.

I november i fjor flyttet han og familien inn i en nybygd tomannsbolig på Nordstrand. Den kostet 12,5 millioner kroner. Først da flyttet han offisielt ut av gutterommet på Moisund i Agder.

Ropstads kone har på sin side hele tiden vært folkeregistrert i de ulike pendlerboligene.

KrF-lederen forklarer at han ikke meldte flytting fordi han var student da han først kom til Oslo i 2005. Da er det valgfritt å melde flytting.

Han viser også til at han satt i kommunestyret og fylkestinget hjemme og ville fortsette med det. Det var heller ikke aktuelt å melde flytting etter at han ble valgt inn på Stortinget, sier han.

– Jeg representerer fylket mitt og ønsker å ha tilknytning der.

– Kan du ikke gjøre det uten å være folkeregistrert der?

– Jo, det kan jeg. Men det var min vurdering da.

I dag er Ropstad folkeregistrert på Nordstrand. Han representerer fremdeles Agder.