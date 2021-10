Politiet om søket i Kvam: – Svært krevede

Politiets innsatsleder Atle Birkeland i Vest politidistrikt sier på en pressebrif mandag morgen at søket fortsatt pågår, og at de fortsatt er i en redningsfase og venter på dagslyset.

– Det har vært vind og tåke og ikke flyvær for helikopter. Samtidig er det svært krevende terreng langs elven. Vi vurderer fortløpende søk med helikopter, sier Birkeland.

Innsatslederen opplyser at politiet vet hvilke personer som er savnet. Personen som meldte de tre savnet, hadde tilknytning til de savnede. De pårørende er blitt varslet, og de blir fulgt opp av Kvam kommune.

– Det har vært store vannmengder gjennom natten. Det er tiltakende og mye vann i elven.

Birkeland bekrefter at det er funnet en åre lenger ned i elven.

– Mer opplysninger rundt det har ikke jeg, sier han.

Kraftig vannføring

Det var ved 21.30-tiden søndag kveld at brannvesenet fikk melding om den savnede båten. Personen som ringte, hadde sett at båten ble tatt av strømmen. Hendelsen skjedde i 21-tiden.

Det har vært kraftig vannføring i elven. Brannvesenet har tidligere opplyst at båten ble tatt av strømmen ned mot en demning, og at det etter demningen er fritt fall ned i en foss.

Båten som er savnet, er en robåt med tre personer og en hund om bord. Nødetatene har ikke hatt kontakt med personene i båten.

– Det har vært rolig gjennom natten. Det har stått bemannede observasjonsposter langs deler av elven gjennom natten. De har observert at det ikke kommer noe forbi. Ellers har det vært lettere søk langs elven, sier vaktkommandør Donald Drotningsvik ved 110-sentralen vest til NTB.

Mellom 30 og 40 personer deltok i aksjonen natt til mandag.

Han forteller at en elveredningsgruppe fra Nordfjordeid ankommer mandag morgen.

– De er spesialister. I tillegg blir dronen til Bergen brannvesen blir satt inn når det blir lyst, sier Drotningsvik.

Dronen skal filme den aktuelle strekningen. Det kan også bli brukt infrarødt kamera.

Kvinne og menn

De savnede er to menn og en kvinne. Ifølge VG er de savnede norske, men ikke bosatt i området.

Det har vært tåke og regn i området og vanskelige forhold for et søk på grunn av den høye vannføringen, og luftambulanse og redningshelikopter som ble sendt mot stedet måtte snu på grunn av flyforholdene sent søndag kveld.

Politiet ber folk som ikke er en del av redningsaksjonen å holde seg unna elva og vannet.

Ifølge Bergensavisen er brannvesenet usikker på fossefallets høyde, men anslår det til mellom 50 og 100 meter. Og etter et nytt elveparti kommer det enda en foss.