Meteorologene sender ut gult farevarsel for både nedbør og vind på søndag, og oppfordrer folk til å komme seg dit de skal søndag formiddag.

AGDER: – Vi sender ut gult farevarsel, men det er helt på grensen til oransje - og da blir det alvor, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt, Håkon Mjelstad.

Han oppfordrer derfor alle som skal ferdes langs veiene i Agder søndag, om å gjøre dette på formiddagen.

Stiv kuling

På ettermiddagen setter nemlig nedbøren inn, og det kan bli opp mot stiv kuling i vindstyrke enkelte steder.

http://yr.no/nb/farevarsler

På Twitter skriver meteorologene:

« Vi har sendt ut gult farevarsel på snø for Agder. Fra søndag morgen til mandag morgen ventes mye snø, lokalt 15-25 cm på 24 timer. Mest intens nedbør søndag ettermiddag og kveld. Sterk vind og snø, samt snøfokk i fjellet, kan gi vanskelige kjøreforhold.»

– I Kristiansand kan man oppleve alle nedbørsformene i løpet av søndagen. På morgenen blir det regn, så blir det sludd og så blir det snø natt til mandag. I indre strøk og opp i høyden vil man oppleve de største snømengdene, sier meteorolog Mjelstad.

Bygger seg opp

Han kan fortelle at i løpet av lørdag blir det ikke mye nedbør i Agder, så her kan man ta det litt mer med ro.

Det opparbeidet seg lange køer på E 18 ved Tvedestrand, i østgående retning da snøkaoset brøt løs 7. desember. Foto: NTB scanpix

– Det er fra søndag morgen det bygger det seg opp, og så roer det natt til mandag. Men innimellom dette bygger det opp flere steder, og noen steder kan det lokalt komme mer nedbør enn det som er meldt. Vi følger med, sier han.

I fjellet kan det bli en del snø og vind, og meteorologene ber også folk være spesielt oppmerksomme om de skal ferdes på E 18 ved Tvedestrand.

– Det er det området vi er mest bekymret for, og vi ber derfor bilister kjøre tidligere på dagen om de skal ferdes her. Plutselig er det et vogntog som får problemer, og da tar det tid å komme fra A til B. Reis på formiddagen, oppfordrer meteorologen.