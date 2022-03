Det sier en kvinne fra Stavanger. Våren 2020 fant hun en annonse på Finn, der en kvinne i Bergen hadde lagt ut en veske for salg. Vesken var av det kjente og luksuriøse merket Louis Vuitton.

Kjøperen overførte 13.150 kroner til kontoen til bergenskvinnen, som sendte en pakke i posten.

– Da jeg hentet pakken, reagerte jeg på at den var lett. Jeg fikk sjokk da jeg åpnet den. I pakken lå to gamle barnegensere, sier kjøperen i Stavanger.

Ved tolv tilfeller ble kjøpere lokket med Louis Vuitton-vesker. En gang ble det imidlertid brukt en Chanel-veske. Foto: Politiet

Over 90.000 kroner

Nå er to kvinner i Bergen tiltalt for grovt bedrageri. Over en måned i 2020 fikk de ni andre kvinner til å betale 91.484 kroner for åtte Louis Vuitton-vesker og en MacBook, ifølge tiltalen, men varene ble aldri levert.

Kvinnene er 23 og 29 år. De er også tiltalt for forsøk på grovt bedrageri av seks andre personer for 73.000 kroner. Også her ble det lokket med vesker, ifølge tiltalen, men disse seks betalte ikke av ulike årsaker.

Kontakten med de 15 fornærmede foregikk i all hovedsak på nettstedet Finn.

– Politiet ser alvorlig på slike saker. Det er mange som er berørt, og samlet er det snakk om en betydelig sum, sier politiadvokat Guro Angell Steffensen.

Politiadvokat Guro Angell Steffensen leder etterforskningen mot de to bergenskvinnene.

– Skitne klesplagg

En annen kvinne i Stavanger forteller at hun ikke fattet mistanke fordi selgeren av vesken opererte med sitt navn.

– Jeg vipset 5500 kroner til henne og fikk en pakke med to godt brukte og skitne klesplagg. Det ene var en genser, det andre en gammel joggebukse, sier hun.

Hun anser pengene for tapt.

Penger ikke beslaglagt

De to bedrageritiltalte kvinnene fra Bergen er 23 og 29 år. Den eldste kvinnen mottok 20.000 kroner fra en «kjøper», mens den yngste fikk 71.484 kroner fra åtte andre. Politiet mener de samarbeidet om samtlige bedrageri, opplyser politiadvokat Steffensen.

– Det er ikke tatt beslag i penger i denne saken, og politiet har ikke kjennskap til hva pengene eventuelt er brukt til, sier Steffensen.

Disse klærne kom til en kvinne i Stavanger som hadde betalt 13.500 kroner en Louis Vuitton-veske. Foto: Privat

Hun opplyser at de to kvinnene ikke har forsøkt å skjule sin identitet for menneskene de bedro eller forsøkte å bedra.

Politiet mener de to kvinnene samarbeidet om samtlige bedrageri, men dette blir tema i rettssaken, og derfor ønsker ikke Steffensen å kommentere det dette nå.

Politiadvokaten ber folk være forsiktige når de handler på nett med ukjente.

Anbefaler googlesøk

Geir Petter Gjefsen er leder for forbrukertrygghet i Finn.

– Vi anbefaler at folk undersøker før man forskuddsbetaler, for eksempel ved å google navn på selger og at telefonnummer stemmer med selgers navn. De aller, aller fleste handlene går for seg slik de skal, sier Gjefsen.

Advokatene Kim Villanger og Marius Wesenberg forsvarer de to kvinnene, men kan ikke kommentere saken.

Bergens Tidende er eid av konsernet Schibsted, som også eier Finn.