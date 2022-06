KRISTIANSAND: – Vi har drømt om et liv i varmen så lenge vi har vært sammen.

Det sier influenser Belinda Jakobsen.

Til vanlig deler hun kunnskap, tips og triks om planter til sine nesten 100.000 følgere på Instagram. Hun har også podcasten «Becoming», og hun har vært spaltist i Abito.

I januar dro hun og ektemannen Iancu Ilies til Spania hvor de leide seg et hus. De hadde i utgangspunktet tenkt å være der et par måneder.

Men nå trives de så godt at de har bestemt seg for å bo der fast. Paret har valgt å selge huset de har i Kristiansand.

Belinda Jakobsen har vært i Spania siden januar. Nå har de bestemt seg for å bli boende fast. Foto: Privat

Hun forteller at vinterdepresjon fremskyndet planene.

– Jeg fungerer ikke så veldig bra i mørketiden hjemme. Jeg har lenge slitt med vinterdepresjoner og synes det er litt tøft. Så et liv i varmere og lysere strøk har alltid virket tiltrekkende på oss, forteller hun.

– Stas å inspirere andre

At ekteparet valgte å hoppe i det og flytte utenlands har inspirert andre. Influenseren forteller at hun har fått meldinger fra flere som nå har valgt å gjøre det samme.

– Vi har fått enormt mange reaksjoner på at vi flyttet, og utelukkende positive. Per i dag kan jeg telle 17 personer som har valgt å gjøre samme som oss, som har sendt meg melding og sagt at vår flytting til Spania var det sparket de trengte for å gjøre det samme.

– Det er skikkelig stas å inspirere mennesker til å leve ut drømmen sin.

Belinda Jakobsen har tatt flere utradisjonelle valg. Hun har tidligere vært åpen om at hun er frivillig barnløs. Og at hun har kuttet ut julefeiring.

– Ting gikk overraskende lett, sier Belinda Jakobsen om flyttingen til et annet land. Foto: Privat

Store deler av jobben hennes er fremdeles i Norge, så selv om de har bestemt seg for å ha base i Spania vil hun fortsatt være mye i Oslo.

Selv mener hun at det å flytte, var overraskende enkelt.

– Hvis man leter hardt etter utfordringer, så er det kun utfordringer man vil finne. Så vi vi synes det heller gikk litt motsatt, at ting gikk overraskende lett, sier Belinda Jakobsen.

– Spør andre om råd

Hun har flere tips til andre som vurderer å flytte til utlandet.

– Det er viktig å sette seg inn i hvordan systemet i det landet er. I Spania skjer for eksempel lite på nett, og det meste skjer i papirform. Så på kontorer og slikt tar ting lang tid. Hvis man vet om dette på forhånd, så forventer man ikke norsk tempo og kan heller tilpasse seg den spanske mentaliteten om «mañana mañana».

Hun mener det finnes mange muligheter hvis man har lyst til å bo i utlandet, både for dem med og uten barn.

– Let etter noen som har lik jobb som deg, eller er i samme familiesituasjon som bor i utlandet, og spør dem om tips og råd, sier hun.